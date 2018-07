Més de 160 voluntaris per preparar el llaç

? A les 4 de la matinada els primers voluntaris de Revoltats es van congregar a la plaça de l'ajuntament d'Igualada per començar a fer feina. «Hem hagut de desmuntar gairebé tota la plaça: terrasses de bar, para-sols, cadires, torretes, taules. Tot s'ha hagut d'apartar i després tornar-ho a deixar a lloc», va explicar un dels voluntaris. Més tard, cap a quarts de 6 del matí, més col·laboradors es van sumar a l'equip motor: s'havien de preparar les indicacions per als dos milers de participants. Al terra, es van dibuixar unes petites creus –píxels- per tal de situar cada persona i poder donar un aspecte d'uniformitat a l'hora de la coreografia. També es van indicar els accessos a la plaça a través dels 5 carrers que hi desemboquen, «els participants estaven ordenats i apareixerien per uns carrils dibuixats», assenyalava un altre voluntari.