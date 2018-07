Un incendi en un pis d'Igualada fa desallotjar els veïns de l'edifici

Un incendi va cremar ahir al migdia l'interior d'un habitatge d'un edifici del carrer Sant Roc, a la cruïlla amb la plaça Sant Miquel, al nucli antic d'Igualada. Les flames van afectar el menjador del pis i van provocar l'esfondrament del sostre, que era el terra del pis superior. Una persona va haver de ser atesa, lleu, per inhalació de fum.

L'incendi, segons fonts dels Bombers, es va declarar poc després de 2/4 de 3 del migdia, en un bloc de tres pisos, amb un habitatge a cadascuna de les plantes. S'hi van desplaçar set dotacions dels Bombers, a més de patrulles de la Policia Local i membres del SEM i els Mossos d'Esquadra, que van desallotjar les tres famílies que vivien a la casa, una construcció antiga, amb bigues de fusta, per la qual cosa el sostre de la segona planta va cedir. El fum va afectar, a més, tot l'edifici.

Els Bombers investiguen ara les causes d'un incendi que no ha afectat l'edifici estructuralment, però que no és habitable. Per tant, no s'ha precintat però fins que tècnicament se certifiqui novament la seva habitabilitat, l'immoble ha de quedar tancat per part de la propietat, segons han explicat fonts del cos. Així, els veïns dels tres pisos de moment no podran tornar a casa. Ahir a la tarda hi van poder accedir acompanyats puntualment a recollir pertinences personals. L'Ajuntament es va posar a disposició dels veïns per si els calia un lloc per passar la nit.