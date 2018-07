L'Anoia tradicional es parteix avui de manera efectiva entre dues vegueries

Els límits comarcals i els de les vegueries es mouen avui de manera definitiva. El febrer del 2017 el Parlament va aprovar la creació de la vegueria del Penedès, que incorpora bona part de l'Anoia, inclosa la capital, Igualada. Però aquesta aprovació no va tenir un efecte real perquè fins ara no s'havia fet el nomenament del delegat territorial ni s'havia fet la consignació pressupostària per part del Govern de la Generalitat. En la reunió d'aquest matí del Consell Executiu de la Generalitat, el president Quim Torra i la resta de membres del govern aprovaran els nomenaments dels 8 delegats territorials, el del Penedès i els altres 7, que van ser destituïts fa 259 dies arran de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.

La Generalitat ha endarrerit la designació dels delegats esperant, justament, poder tenir enllestida l'estructura econòmico-administrativa de la nova delegació. La resta de candidats a delegats, ja fa dies que estan decidits. Amb polèmica inclosa justament pel color polític del primer delegat del Penedès. En el conjunt del país, ara hi ha 8 delegacions, i l'acord de govern anterior al cessament de Puigdemont establia que quedessin repartides al 50%. Per tant, n'hi havia 4 del PDeCAT i 4 d'ERC. El PDeCAT, però, no ha volgut reunciar a la nova vegueria, sobre la qual tenen una incidència especial els alcaldes de les quatre ciutats caps de comarca i no n'hi ha cap d'ERC: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Pere Regull (PDeCAT); Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras (PDeCAT); el Vendrell, Martí Carnicer (PSC); i Igualada, Marc Castells (PDeCAT).

Els republicans han cedit a la pressió que han exercit, entre d'altres, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que actualment és també president de la Diputació de Barcelona. Però en les files republicanes hi ha malestar.

La nova vegueria del Penedès tindrà una seu física, que fins ara no ha transcendit on estarà ubicada, però qui té més números és Vilafranca. Tampoc no s'ha fet públic el nom del primer delegat, tot i que algunes fonts periodístiques indiquen que podria ser el geògraf Jaume Casañas.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i l'actual consellera d'Empresa, Maria Àngels Chacón, sí que han expressat la voluntat que la delegació d'aquest departament tingui la seu a Igualada, i aquest acord, com a mínim, està pres perquè Chacón va assegurar en el sopar de la Unió Empresarial de l'Anoia que aquesta delegació seria a Igualada.

En la mateixa sessió d'avui, el Govern també ha de nomenar la substituta de la darrera delegada de la Catalunya Central, Laura Vilagrà (ERC), que serà Alba Camps, actualment regidora a Puig-reig. Vilagrà va renunciar a recuperar el càrrec.