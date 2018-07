Socialistes d'Igualada critiquen la manca d'habitatge social

El grup municipal dels Socialistes d'Igualada lamenta que «els darrers dos mandats d'un govern de dretes a la ciutat hi hagi hagut una nul·la aposta per l'habitatge social». El PSC recorda que «ni el govern de CiU i ERC del 2011 al 2015 ni, ara, el govern del PDECat amb majoria absoluta ha impulsat mai habitatge social». El grup socialista destaca que «l'únic govern que ha creat habitatge social a Igualada ha estat el de l'Entesa per Igualada amb l'alcalde Jordi Aymamí al capdavant, quan es van impulsar 35 pisos destinats a aquest concepte a la plaça del Rei, a la Soledat i al carrer Nards». I recorda que «també es van crear més de 100 habitatges de protecció oficial a les Comes, a més de construir més de 130 habitatges per a la gent gran als residencials Viu B1 i Viu B2».

Un esforç que el PSC lamenta que es veiés «completament aturat» quan CiU i ERC van arribar al govern fa set anys i Marc Castells va esdevenir alcalde.

Socialistes d'Igualada també denuncia que, el mandat passat, el govern de CiU i ERC va eliminar l'àrea residencial que l'Entesa havia deixat a punt per desenvolupar-se al barri de Fàtima i que preveia habitatge social. Al seu moment el PSC ja va mostrar-se en contra d'aquesta mesura.