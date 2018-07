Pere Regull es converteix en el primer delegat del Govern al Penedès garantint que la capitalitat serà compartida

L'alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, ha estat nomenat delegat del Govern de la Generalitat al Penedès, sent la primera persona que exerceix aquest càrrec. Regull, que desenvoluparà les funcions del conjunt de municipis que formen l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i bona part de l'Anoia, ha garantit aquest dimarts que la capitalitat del Penedès serà compartida entre aquestes quatre comarques. En declaracions a la premsa, ha assegurat que s'ha proposat "ser respectuós amb l'equilibri territorial", de manera que preveu distribuir els serveis de les diferents conselleries entre Igualada, Vilafranca, Vilanova i el Vendrell. Amb el nomenament del delegat, s'ha resol un reclam que el gran Penedès feia des que el 2010 es va aprovar l'Àmbit Funcional, i sobre el qual es va redoblar la pressió a partir del febrer de 2017, quan el Parlament va reconèixer el Penedès com a vuitena vegueria.

Regull ha insistit que assumeix el càrrec de nova creació amb l'objectiu "de treballar i buscar l'equilibri entre les quatre comarques per a què tothom se senti identificat i còmode" en el desplegament de la delegació del Govern, motiu pel qual ha instat als representants polítics a "seure, negociar i fer concessions" de cara a constituir "l'esquelet" de l'administració penedesenca. Per a l'alcalde de Vilafranca, que ja ha avançat que preveu compaginar els dos càrrecs, el fet que el nomenament del delegat hagi recaigut en la seva persona es deu a què "l'Alt Penedès sempre ha estat estirant del carro fins que s'ha reconegut el territori com a vegueria pròpia", però ha insistit en garantir que els serveis de les diferents conselleries no quedin centralitzats a la seva ciutat.Pel que fa al retard que s'ha produït des que el 2010 es va aprovar l'àmbit funcional i fins que recentment s'ha aprovat la Delegació del Govern i el delegat corresponent

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha justificat des de Barcelona que el motiu ha estat la voluntat de tenir definit el Penedès com a territori singular. "Hem esperat a tenir l'estructura bàsica de la vegueria, que territorialment és molt important", ha apuntat, en referència a què el reconeixement del Penedès com a vegueria es va aprovar el 2017.

Advocat i atleta

Pere Regull va néixer a Vilafranca del Penedès l'any 1960. És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Monitor Nacional d'Atletisme, dues tasques que ha compaginat durant anys. Pel que fa a la política, és alcalde de Vilafranca des del 2009, si bé des del 2003 havia estat regidor. També ha estat diputat al Parlament de Catalunya durant dues legislatures i des del 2016 és diputat de Turisme a la Diputació de Barcelona, càrrec que ja ha anunciat que abandonarà degut a la nova responsabilitat com a delegat del Govern.

En relació al currículum professional, Regull ha treballat de pagès, d'intèrpret de francès assessorant empreses, de monitor d'atletisme en escoles públiques, ha estat secretari-interventor de comptes de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i del Jutjat de Pau, assessor tècnic del Centre d'Iniciatives Empresarials, i assessor jurídic de la Unió de Pagesos fins l'any 1994. Des del 1992 exerceix d'advocat amb despatx propi a Vilafranca del Penedès, professió que combina amb la seva afició als castells, ja que és membre dels Castellers de Vilafranca des del 1989, entitat que va presidir des del 1997 fins al 2002.

