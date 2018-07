El Govern nomena els delegats territorials i dona el tret de sortida a la vegueria Penedès

Els límits territorials de Catalunya ja es defineixen en vuit vegueries. El Govern català va donar ahir el pas definitiu per encarar el futur de la nova delegació del Penedès, la vuitena, que s'afegeix a les 7 anteriors, sumant parts de Barcelona, la Catalunya Central i Tarragona. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull (PDeCAT), n'és el primer delegat. Aquesta és una vegueria on tenen molt pes les quatre ciutats caps de comarca i Regull és l'alcalde de la capital més gran. El Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i una part significativa de l'Anoia formen el nou espai administratiu.



No obstant això, la consellera de Presidència del Govern, Elsa Artadi, assegurava ahir que encara s'ha de fixar en quines ciutats s'ubicaran els serveis de les diferents conselleries del Govern. «Però l'objectiu és descentralitzar la gestió de la vegueria donant pes a les quatre capitalitats del Penedès», apuntava Artadi.



«A partir d'una estructura petita, la nova delegació ha de començar a pensar com distribuir pel territori els diferents serveis que tindrà el Penedès», sosté Elsa Artadi. Explica que, des del departament de Vicepresidència, «estan treballant per localitzar els espais que es puguin habilitar perquè els membres de la delegació hi treballin». La consellera reivindica que el millor model és repartir els diferents serveis a les quatre capitalitats del Penedès: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, el Vendrell i Igualada. I creu que el model de «la nova vegueria ha de servir d'exemple a delegacions futures». De fet, el nou delegat explicava ahir que vol ser respectuós i garantir l'equilibri territorial de les quatre comarques. El primer pas serà establir el lloc per a la seu del delegat.



El febrer del 2017 el Parlament va aprovar la creació de la vegueria del Penedès. Tot i així, aquesta aprovació no ha tingut efectes reals fins ara que s'ha fet el nomenament del delegat territorial. De moment, però, hi ha delegat però no hi ha serveis descentralitzats de cap departament. Aquesta és una feina per a les properes setmanes i mesos, que dependrà de cada conselleria.



L'any 2010 el Govern de Catalu-nya, amb José Montilla al capdavant,va aprovar una llei que establia la nova ordenació territorial en set vegueries. Però això va generar discrepàncies territorials, ja que algunes regions com el Penedès demanaven una vegueria pròpia. Ara, el Govern català ha donat resposta a aquesta demanda de la zona.



«Malgrat l'existència de les vegueries, s'ha de tenir en compte que el model de divisió territorial que estableix l'Estat espanyol són les províncies», apunta Elsa Artadi, i, per tant, aquesta divisió té sentit ara només com a descentralització del Govern. Artadi apunta que l'objectiu és potenciar l'estructura política i administrativa de la vegueria, «i crear la delegació al Penedès és una forma de fer-ho». Amb el PSOE al capdavant del Govern central, la consellera afirma que encara no s'han mogut fils per estudiar la possibilitat rellevar les províncies per les vegueries. «Però és un dels punts que tenim a l'agenda», assegura.



A banda del nomenament del representant de la nova vegueria, el Consell Executiu de la Generalitat va designar ahir els representants de les altres set demarcacions: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Terres de l'Ebre, Pirineus i Catalu-nya Central. En aquesta última, la regidora de Puig-reig Alba Camps (ERC) és la nova delegada. Substitueix en el càrrec la santpedorenca Laura Vilagrà, que va ser destituïda per l'article 155.



La formació de la nova vegueria ha mogut la composició de les regions de la vora, com és el cas de la Catalunya Central. Una bona part de l'Anoia, amb Igualada al capdavant, ha decidit incorporar-se al Penedès. En canvi, els municipis de l'Alta Segarra, a l'entorn de Calaf, es queden a la Catalunya Central. Són vuit municipis (Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujals, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana) que es queden a la Catalunya Central.



Amb la pèrdua de l'Anoia s'acaba el dibuix d'una Catalunya Central amb una capitalitat de tres peus, Manresa, Vic i Igualada, ciutats diferents però, alhora, sembants.