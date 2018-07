Enric Conill nou candidat d'ERC a Igualada per a les properes eleccions municipals

L'arquitecte Enric Conill ha estat escollit candidat d'ERC per a les properes eleccions municipals a Igualada. Després de ser triat per més de 100 militants en l'assemblea local, l'alcaldable ha anunciat la seva voluntat de «fer un gran equip que treballi per a Igualada» i «sumar cada cop més gent per vertebrar un projecte transversal, aglutinador i amb voluntat de servei per tots els ciutadans». Així, vol «crear una alternativa amplia per la ciutat, que treballi per Igualada i al servei de les necessitats dels igualadins i igualadines», ha assegurat.

Conill, de 37 anys, casat i amb tres fills, exerceix d'arquitecte a la capital de l'Anoia. És regidor d'Esquerra a l'Ajuntament des del 2015 juntament amb Josep Maria Palau i Carolina Telechea.

En la seva intervenció ha destacat «la generositat d'ERC en la seva aposta per obrir el partit de bat a bat i sumar cada cop més gent per vertebrar un projecte transversal, aglutinador i amb voluntat de servei per tots els ciutadans». Alhora, ha remarcat, amb la candidatura també es vol donar «continuïtat» a la feina que fins ara ha encapçalat el regidor Josep Maria Palau.

L'assemblea ha comptat amb un centenar de militants. Entre els assistents hi eren la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés; i la Diputada al Congrés dels diputats i companya del grup municipal d'ERC, Carolina Telechea.