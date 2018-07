El projecte de patis oberts guanya pes en l'escola pública d'Olesa

L'ampliació del projecte «Patis oberts» amb la incorporació de l'escola Josep Ferrà i Esteva ha tingut una valoració molt positiva després dels tres primers mesos de funcionament. Tots els agents implicats en el projecte, el centre educatiu, l'AMPA, la regidoria d'Ensenyament i la Policia Local han coincidit a considerar que la iniciativa ha estat un encert i a apostar per la continuïtat de la iniciativa, com a mínim, un curs més, segons van explicar ahir fonts de l'Ajuntament d'Olesa..

L'alcaldessa d'Olesa i regidora d'Ensenyament, Pilar Puimedon, s'ha mostrat molt satisfeta pels bons resultats que està donant el projecte «Patis oberts» i la gran oportunitat que ha suposat la seva ampliació amb l'escola Josep Ferrà i Esteva. Per a l'alcaldessa, ha estat «un gran avenç haver pogut posar a disposició de la ciutadania no només aquest espai, sinó també el de l'escola Montserrat, en un barri mancat d'espais d'esbarjo com és el de l'Eixample». Per aquesta raó ha apostat per la continuïtat del projecte, que «només és possible –va insistir ahir– si la ciutadania fa un ús responsable dels espais.

Per la seva banda, el director de l'escola Josep Ferrà i Esteva, Rossend Aguilera, va reconèixer que «en un primer moment l'escola tenia certes reticències» per afegir-s'hi, ja que el pati té diferents elements sensibles que es podien malmetre si hi havia bretolades o desperfectes com ara el bosc mediterrani, l'hort i una bassa que formen part dels aprenentatges que s'imparteixen a l'alumnat (el centre és escola verda). Després d'aquests tres mesos de funcionament, però, «aquestes primeres reticències s'han esvaït», segons ha assegurat Aguilera. Arran d'aquesta primera valoració, totes les parts han acordat mantenir el projecte durant tot el curs vinent.

La idea és que la ciutadania pugui fer ús del pati de l'escola Ferrà i Esteva dues tardes la setmana i els caps de setmana i festius. Com a millores, l'escola ha proposat a la regidoria d'Ensenyament protegir alguns accessos. També s'ha pensat en buscar persones voluntàries que garanteixin el bon ús de les instal·lacions.

Abans d'obrir el pati de l'escola Josep Ferrà i Esteva, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat va dur a terme un seguit d'actuacions de condicionament del pati, com ara la instal·lació de tanques i xarxes de seguretat, i la instal·lació de nou mobiliari urbà.