La instal·lació multiplica per 7 la seva capacitat

? El nou col·lector de salmorres, sobretot, ha de ser una garantia. El cabal de disseny total serà de 1.602 l/s. Actualment, el col·lector té una capacitat de 225 l/s. Per tant, multiplica per 7 la capacitat. S'havia estudiat en un principi si es feia una doble canonada, si es canviava el traçat, però finalment la determinació és tornar a fer una canonada, de més dimensió i capacitat i també de nous materials per reduir l'efecte de corrosió salina.

Al tram Cardener (Cardona-Castellgalí) hi haurà uns tubs de 300 i 600 mm; al tram Llobregat (Balsareny-Castellgalí), el diàmetre serà d'entre 200 i 500 mm, i al tram comú (Castellgalí-Abrera), el que ara es construeix, hi haurà canonades de 800 mm. En el tram final (pont Mercabarna-depuradora Baix Llobregat) la conanada és de 1000 mm. I les canonades de captació de surgències seran d'entre 110 i 160 mm.

La nova instal·lació tindrà canonades de polièster reforçat amb fibra de vidre, llevat de les de perforacions guiades i les captacions de surgències, que seran de polietilè d'alta densitat.