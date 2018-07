L'ACA comença els tràmits per fer el tram sud del col·lector de salmorres

L'ACA ha iniciat els tràmits per començar les obres del nou col·lector del salmorres. Les màquines començaran per un tram comú, els més de 30 quilòmetres que hi ha entre Castellgalí i Abrera. El col·lector té forma d'Y, un tram comú que es divideix en dues branques per agafar les aigües salinitzades que perjudicarien el riu Cardener i les que perjudiquen el riu Llobregat entre Castellgalí i Sallent. Els problemes de col·lapse i vessaments que ha generat en els darrers anys una infraestructura absoleta fa imprescindible afrontar la inversió per renovar la canonada, redimensionar-la en funció dels abocaments actuals i futurs previstos i fer-la amb nous materials que garanteixin l'estanqueïtat i la durabilitat pel pas dels anys.

El tram on es començaran les obres és el situat en els termes municipals d'Abrera, Olesa, Esparreguera, Monistrol de Montserrat, Castellbell, Sant Vicenç i Castellgalí. En una intervenció segregada, però dins del mateix paquet, també s'intervé al municipi del Prat del Llobregat.

La Generalitat ha emès les resolucions per tirar endavant les actes prèvies d'ocupació de les finques afectades per l'execució del projecte mitjançant l'enviament de cartes als propietaris de les finques que es veuran afectades per les obres. En total hi ha 297 finques amb una superfície de servitud de pas que afecta al voltant de 100.000 m2.

Les obres s'iniciaran pel tram comprès entre Abrera i Castellgalí, un sector que té una longitud d'uns 32 quilòmetres. Els treballs es podrien iniciar al llarg del segon semestre del 2019, un cop es disposi del 90 % del finançament a càrrec dels usuaris, essencialment ICL Iberia (Iberpotash).

Les obres d'aquest primer tram, que estan a punt de començar, podrien estar finalitzades al final del 2021 o principi del 2022, atenent que el termini d'execució previst és de 30 mesos, d'acord amb el projecte aprovat, segons han explicat fonts de l'ACA.

El primer tram que es construirà tindrà un cost proper als 47,5 milions d'euros. El total del cost de la infraestructura, un cop finalitzats els 3 trams, serà una mica superior als 100 milions d'euros.

Pel que fa a l'execució i finançament de les actuacions, les obres es licitaran pel sistema convencional. El 90% de la inversió anirà a càrrec dels usuaris i el 10% restant, a càrrec de la Generalitat.

Originalment, el col·lector de salmorres de la conca del riu Llobregat tenia com a objectiu interceptar els abocaments d'aigua salina que les mines de potassa de Cardona, Súria i Sallent realitzaven al riu amb el propòsit de conduir-los fins al mar, per tal de reduir les concentracions salines de l'aigua del riu Llobregat. Amb posterioritat, aquest col·lector va passar també a recollir, a partir de l'any 2000, els residus salins de l'empresa Solvay a Martorell i nous residus salins industrials de la part baixa de la conca del Llobregat així com també el rebuig dels tractaments avançats a les plantes de potabilització d'Abrera (electrodiàlisi) i de Sant Joan Despí (osmosi inversa).

L'ACA explica que «l'antiguitat d'aquesta infraestructura –més de 30 anys- i els continus trencaments per l'obsolescència de la instal·lació i els efectes corrosius de les salmorres requerien la construcció d'un nou col·lector adaptat a les necessitats actuals i que eviti les afectacions sobre els sistemes d'abastament que causen sovint les avaries de l'antiga instal·lació».