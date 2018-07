Els militants d'ERC confirmen Enric Conill com a cap de llista a Igualada

L'arquitecte igualadí Enric Conill ha estat escollit candidat d'ERC per les properes eleccions municipals del 2019 en una assemblea celebrada a Igualada amb més de 100 militants. Conill, de 37 anys i arquitecte amb despatx a la ciutat, és regidor d'Esquerra a l'Ajuntament d'Igualada des del 2015 amb Josep Maria Palau i Carolina Telechea.

El candidat va explicar que «la nostra voluntat és crear una alternativa amplia per a la ciutat, que treballi per Igualada i al servei de les necessitats dels igualadins» i que afronti «els reptes que tenim com a ciutat». Conill també va destacar «la generositat» d'ERC en la seva aposta per obrir el partit «de bat a bat» i «sumar cada cop més gent per vertebrar un projecte transversal, aglutinador i amb voluntat de servei per a tots els ciutadans». Alhora, el regidor republicà també va apostar per una candidatura on es doni «continuïtat a la feina que hem estat fent i que fins ara ha encapçalat el regidor Josep Maria Palau» a qui ha agraït que «el 2015 em vingués a buscar com a independent per formar part d'un projecte transformador i engrescador». En aquesta línia, Palau ha volgut mostrar el seu «ferm compromís d'ajudar en tot el que calgui la candidatura de Conill, un perfil jove, preparat, solvent i amb molta capacitat d'aportar solucions efectives als reptes que tenim com a ciutat».