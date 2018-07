Els grups polítics d'Esparreguera rebutgen l'ampliació de l'actual A-2

L'Ajuntament d'Esparreguera no està d'acord amb l'ampliació de l'A-2 que planteja el ministeri de Foment del Govern espanyol. El ple va aprovar en el darrer ple una moció en què demana «una taula de negociació amb el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya, i l'elaboració d'una diagnosi consensuada per poder dissenyar un nou traçat que vingui acompanyat d'una aposta pel transport públic i la mobilitat sostenible».

La proposta neix del Govern i la va exposar al ple l'alcalde, Eduard Rivas. La resta de portaveus dels grups municipals van expressar també el seu rebuig al pla de treball del Ministeri de Foment d'ampliar l'autovia A-2 a deu carrils, cinc per sentit (incloent els vials de serveis i d'accés). Aleix Escursell, de la CUP, va assegurar en el ple que es va celebrar dijous «que no és un escrit en què ens sentim còmodes, però li donem suport perquè és un text consensuat entre grups i municipis afectats», segons recull la informació que ahir publicava el web municipal.

El portaveu d'ICV-EUiA-Entesa, Emmanuel Ortí, va titllar el projecte de «disbarat» i va afirmar que «amb el canvi de Govern a Espanya hem d'estar atents de com evoluciona aquest pla de treball».

Joan-Paül Udina, del PDeCAT, va lamentar «les previsions exagerades d'un projecte que pretén trinxar el territori, sense tenir en compte l'aixecament de peatges i els municipis afectats». El portaveu de Ciutadans, Josep Maria Gonzàlez, va lamentar «la manca d'informació i de coordinació entre les tres Administracions, encara que l'Ajuntament ha estat menyspreat perquè no s'han tingut en compte les seves reivindicacions històriques».

Montserrat Vilardosa, d'ERC-AM, va assegurar, segons la mateixa font, que «aquesta moció és el punt de partida d'una lluita que haurem d'emprendre el proper any». I el portaveu del PP, Carlos García, va admetre que «la manera de procedir del Ministeri de Foment no ha estat acurada, però tampoc la de la Generalitat de Catalunya a l'hora d'aprovar inicialment el projecte de la variant de la B-231, una proposta que tampoc es pot acceptar».

D'altra banda, aquesta darrera sessió plenària abans de les vacances d'estiu també va aprovar el conveni per a la millora dels serveis de transport públic, amb un import de 195.000 euros, per a l'exercici 2018, és a dir, la prestació del servei de bus urbà amb la concessionària Monbús, amb l'abstenció de la CUP i el vot en contra de Ciutadans. Malgrat el vot favorable de PSC, ICV, PDeCAT, ERC i PP, tots els grups municipals van mostrar el seu descontentament amb el servei ofert per l'actual concessionària quant a horaris i a millores.

Durant el ple es van aprovar per unanimitat les modificacions de crèdit per arranjar amb caràcter d'emergència la carretera de Can Sedó per un preu de 200.000 euros, per instal·lar la nova deshumectadora de la piscina coberta de Can Pasqual, un preu de 90.000 euros, i per reposar els radiadors del Taller Ocupacional de Can Comelles.

El ple municipal també va aprovar, amb l'abstenció d'ERC i el vot contrari de la CUP, la modificació de crèdit de 61.500 euros per millorar la instal·lació elèctrica i el sistema de prevenció d'incendis de l'antiga Biblioteca Beat Domènec Castellet, que properament serà utilitzada per Càrites Parroquial. El mateix va passar amb la imposició del nou preu públic i l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal que regularà els productes elaborats pels usuaris del TOCC.

Finalment, també es va tirar endavant la modificació de crèdit per un import de 5.850 euros per a l'adhesió al conveni del Consell Comarcal del Baix Llobregat per posar en marxa un equip del Servei d'Atenció a les Persones.