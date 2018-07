La Coll@nada d'Igualada trasllada el seu espai festiu a la plaça de Pius XII

L'associació juvenil La Coll@nada prepara una festa major alternativa en rosa. En aquesta edició de les activitats alternatives de la capital de l'Anoia el rosa xiclet s'apoderarà dels espais festius; serà present en sa-marretes, fum de bengales, cartells, mocadors, etcètera. Un color que és denominador comú dels tres cartells presentats ahir amb els lemes que es pretenen difondre aquest any: «Construïm una ciutat jove», «Conquerim places i carrers» i «Transformem la festa».

La Coll@nada ha anunciat el principal canvi de la festa: la nova ubicació de l'espai Territori Festiu, l'epicentre de la festa alternativa. La plaça de Pius XII d'Igualada servirà a l'entitat com a espai on desenvoluparà el gruix de la seva activitat, sobretot la nocturna: van comentar que «és una plaça que ens sentim molt nostra; a més és just al centre, lloc on creiem que ha de passar la festa major». En aquest sentit els mateixos joves van explicar que tenen la intenció de «parlar amb els veïns i convidar-los» a formar part de la iniciativa. S'acolliran a la normativa municipal i al permís que l'Ajuntament els ha cedit per a l'ús de l'espai per a la setmana de festa.

Els joves recorden que la festa ja acumula 15 anys de propostes alternatives i complementàries a la festa major proposada pel consistori. Són crítics amb el govern municipal i amb la seva gestió de la cultura, les festivitats i altres polítiques: «Un any abans de les eleccions ens volen vendre fum», va explicar un dels integrants, i «el fum és un senyal d'alerta, ens avisa del perill». Moment en el qual es va descobrir l'eix d'aquest any, «Som foc, som fum». Una de les joves va puntualitzar que «l'any passat, de l'espurna i les ganes de canvi, de construir nous espais, vam atiar el foc amb un nou territori festiu; d'aquesta flama, d'aquest foc, es desprèn un fum imparable i creixent, que es filtra per tots els racons de la ciutat. A cada assemblea que fem per preparar la FM, a cada moment que ocupem el carrer, a cada crítica que fem a les polítiques fum de la ciutat europea del no-res, el nostre fum desborda Igualada».

És el quart any que, des de l'associació, es realitza el protocol «Volem unes festes feministes», van explicar les tres joves encarregades de la seva elaboració. Com ja es va fer l'any passat, la festa major tindrà una falca musical pròpia per rebutjar aquest tipus d'agressions. També es duran a terme activitats com el sopar no-mixta, just a l'entrada de les festes, el dia 19 d'agost.

La Coll@nada està al costat dels presos catalans i dels exiliats, i durant la festa es podran veure cartells amb els missatges «És festa major malgrat la repressió» i «Ens falten», en relació amb els polítics que han estat descavalcats pel PP.