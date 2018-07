La Diputació dona ajuts per millorar la xarxa d'aigua als nuclis de població

La Diputació de Barcelona ha aprovat un programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa (la de distribució dins dels nuclis) en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. L'objectiu d'aquest programa, que està dotat amb 6 milions d'euros, és contribuir a la millora general de la qualitat, la innovació i l'eficiència de les xarxes locals d'abastament en baixa dels municipis de la demarcació de Barcelona, incloent-hi la substitució i renovació de les instal·lacions i de tots aquells elements elaborats a partir de l'amiant que hi ha a les xarxes de subministrament d'aigua potable, amb ànim de garantir la salut i la qualitat de vida de les persones.

D'acord amb la convocatòria del programa, que té continuïtat en el programa aprovat l'any 2017, destaca la incorporació d'una línia de millora que fa referència a la nova construcció o ampliació de xarxa d'abastament en baixa, i contribuir al finançament per fer noves xarxes o ampliar les existents.

D'altra banda, les altres actuacions que rebran suport s'han d'incloure en les línies establertes per a inversions de millora, com ara la renovació de xarxes antigues de plom i altres materials derivats de l'amiant, la sectorització i monitorització de la xarxa en baixa, la millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua en edificis o equipaments municipals, l'aprofitament d'aigües no potables per a reg i neteja i les aportacions externes d'aigua mitjançant camions cisterna.