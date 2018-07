L'Anoia acull la primera edició de la «South European Young Engineering Days»

Més de 200 estudiants d'arreu del món han pres part al llarg de la passada setmana en aquesta competició universitària internacional, orientada a les enginyeries i que consta de tres tipus diferents de desenvolupament tecnològic: la "Barcelona Smartmoto Challenge", que consisteix en el desenvolupament de motos elèctriques de enduro; la "Formula Student Andorra", on es construeixen cotxes tipus formula elèctric i de combustió; i , per últim, la "Barcelona Smartdron Challenge" on drons construïts i desenvolupats per joves enginyers han de superar una sèrie de proves.

15 equips universitaris d´enginyeria de deu països d´arreu del món han conviscut, treballant i perfeccionant vehicles elèctrics i de combustió, per posar a prova el que són projectes acadèmics, motos i cotxes, dissenyats i construïts per ells mateixos. Després de tota la posada a punt i les verificacions tècniques, durant el cap de setmanan s'han fet proves obertes al públic, al circuit de motocròs i també al Parcmotor. Concretament, al Campus Motor Anoia s'hi han realitzat les activitats de presentació dels diferents projectes davant del Jurat i la part més teòrica d'aquesta competició, mentre que la part pràctica s'ha dut a terme a les instal·lacions del Parcmotor de Castellolí.

Dins dels diferents actes de la "South European Young Engineering Days , SE(y)ED" divendres es va realitzar, al concessionari AUDI Sevisimó Igualada, el sopar "Motor i Innovació", que va comptar amb la presència dels organitzadors de les competicions universitàries i els capitans dels 15 equips participants.

Campus Motor Anoia va organitzar aquesta recepció, amb el patrocini oficial d´Audi Servisimó i la col·laboració de Circuit Parcmotor, la UEA, i l´Ajuntament de Castellolí, amb la voluntat d´apropar al món empresarial la investigació i el desenvolupament de la mà dels equips universitaris que participen en aquests projectes. Una aposta per la innovació en el món del motor, en la línia del treball que està portant a terme el Campus.

El Conseller Delegat de Campus Motor Anoia, Joan Serra, ha destacat el fet que 250 estudiants, procedents de països com França, Rússia, Polònia i Alemanya hagin pres part d'aquesta iniciativa, interactuant amb gent de Catalunya, i a més, involucrant també la indústria del país. Serra ha tingut també paraules d'agraïment per tota la gent que ha fet possible la celebració d'aquesta 1a edició de la "South European Young Engineering Days", a l'Anoia.

Per la seva part, el mentor del projecte, Emili Hernández, ha agraït a la comarca haver acceptat acollir aquesta competició i s'ha mostrat optimista de tornar a repetir l'any vinent.

En el seu torn, el president de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), Blai Paco, ha remarcat que per al sector empresarial anoienc és un orgull poder acollir aquesta proposta al nostre territori, ja que encaixa molt bé amb la línia de treball de la UEA, que posa el coneixement com a un dels eixos centrals per a millorar el futur. Per a Paco, a més, "volem que s'identifiqui l'Anoia amb el món del motor i aquest ens posi al mapa".

Per últim, Francesc Pua, representant de Servisimó, ha assegurat que és un orgull per a la seva empresa acollir els equips participants en aquesta competició i ha mostrat tot el recolzament de Servisimó en tot allò que estigui relacionat amb la tecnologia i els avenços en el món del motor.