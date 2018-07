Olesa crea zones de «Petó i adeu» per evitar embussos a les escoles

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat crearà les zones del «Petó i adeu», un espai d'aparcament segur on poder deixar l'alumne perquè acabi d'arribar a l'escola tot sol. La iniciativa s'emmarca en el projecte ja iniciat de Camins Escolars, per tal que al voltant de diferents centres educatius del municipi es creïn itineraris segurs perquè els nens i nenes puguin anar sols a l'escola.

Després del projecte de camí escolar de l'escola Josep Ferrà i Esteva, ara s'està treballant en la implantació dels itineraris segurs fins a les escoles Puigventós i Povill. Una de les actuacions consisteix en la creació de les anomenades zones de «Petó i adeu», uns espais d'aparcaments reservats per a les famílies que porten els infants a l'escola amb cotxe, i que permet fer una aturada de dos minuts per deixar o recollir els infants de forma ràpida facilitant així la circulació. «Petó i adeu» és l'adaptació de la iniciativa «Kiss and ride», un projecte pioner que ja fa temps que funciona amb èxit en diferents ciutats europees.

L'estudi del camí escolar fins a les escoles Puigventós i Povill ha tingut el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, i la participació de la direcció i l'AMPA del centre, i també de l'alumnat. L'inspector en cap de la Policia Local d'Olesa, Antoni Lázaro, ha detallat que es va estudiar quins eren els punts d'origen dels nens i nenes que es desplacen fins a aquestes escoles, així com també el sistema de transport que utilitzen. A partir d'aquest estudi, es van dissenyar i s'estan marcant uns itineraris segurs amb punt de partida des de diferents barris amb l'objectiu que s'incrementi el nombre d'infants que vagin a escola a peu.

A banda de marcar els itineraris, una de les actuacions que s'està realitzant és també la senyalització dels anomenats espais de «Petó i adeu» en zones properes a les dues escoles, al carrer del Pintor Fortuny en el cas de l'escola Povill i al carrer de l'escola Puigventós.

En aquests espais s'ha senyalitzat una zona d'aparcament de color verd, que permetrà l'estacionament durant dos minuts en l'horari proper a les entrades i sortides d'escola (des d'un quart d'hora abans fins a un quart d'hora després). Fora d'aquest horari l'aparcament serà lliure.

Més enllà d'aquests espais reservats d'aparcament de «Petó i adeu», la senyalització dels Camins Escolars es completarà aquest estiu amb la instal·lació de senyalització vertical i la pintura de marques al terra que assenyalaran els diferents itineraris a seguir, amb marques que seran de color diferent per a cada escola.

Una altra de les actuacions que s'està fent és el repàs de l'actual senyalització horitzontal i repintada dels passos de vianants. En alguns d'ells, ha explicat Lázaro, s'ha aprofitat per fer una reserva d'entre 8 i 10 metres a costat i costat per tal que millori la visibilitat de vianants i conductors i els infants puguin creuar amb més seguretat.

La creació de Camins Escolars no s'aturarà amb les escoles Puigventós i Povill. De fet, segons Antoni Lázaro, al voltant de totes les escoles s'han instal·lat elements pacificadors del trànsit, i de mica en mica s'anirà fent projectes específics per a la resta de centres escolars.

Per la seva banda, l'alcaldessa d'Olesa i regidora d'Ensenyament, Pilar Puimedon, ha remarcat que «totes les accions que s'estan fent al projecte de camins segurs tenen com a premissa prioritzar la seguretat dels nens».