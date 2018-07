Olesa trasllada les pistes de petanca per enjardinar l'escorxador

Les obres de la 4a fase de l'escorxador d'Olesa centrades en l'entorn s'estan executant al ritme previst. Un cop finalitzats els treballs, l'edifici estarà envoltat per un parc dominat per l'espai verd. El projecte inclou el trasllat de les pistes de petanca al parc de l'Estatut, on s'ubicaran de manera definitiva. L'empresa encarregada de les obres està enllestint els treballs de les pistes de petanca, i un cop acabades se centrarà en l'exterior de l'escorxador. Segons ha detallat Miquel Riera, l'objectiu és finalitzar durant l'estiu tota l'obra civil i tenir-ho acabat a la tardor, entre octubre i novembre.