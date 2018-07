ERC fa públic que PSC i CiU han cessat el regidor que els donava majoria a Vallbona

El grup Junts fem Vallbona-ERC ha donat a conèixer el cessament de Francisco Corral, de Veïns amb Veu, com a regidor de govern de l'Ajuntament, on compartia responsabilitats amb PSC i CiU. Corral s'havia desmarcat dels seus socis de govern en un ple del 12 de juliol passat. Corral va votar en contra de dos punts del seu govern i va propiciar que el govern perdés una votació en què pretenia modificar el pressupost per aprofitar 500.000 euros del romanent. Ara, PSC i CiU tenen només 4 regidors dels 9 del consistori vallbonenc.

Junts fem Vallbona recorda que «la legislatura va començar amb un pacte igual que el que hi havia ara, donant l'alcaldia al candidat de CiU, Raül Parramon. Un pacte que va durar dues setmanes, i que es va trencar quan el mateix Parramon va dimitir i no es va presentar al ple d'elecció del nou alcalde. Aquest fet va propiciar el govern, durant uns mesos, de Junts fem Vallbona-ERC, en minoria, en no voler-se sumar cap dels altres partits al govern. Enmig, però, hi va haver la dimissió del cap de llista del PSC i del successor de CiU. Va ser en aquest punt, amb el nou regidor de CiU, Pere Masagué, que a la primavera del 2016 es va reeditar el pacte d'aquest estrany tripartit, materialitzat en la moció de censura presentada a final de maig del 2016. Però aquest govern, segons els republicans, «sempre s'ha mostrat inestable, amb moltes discrepàncies en públic als plens municipals, i amb poca acció».