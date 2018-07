La CUP assegura que el govern d'Igualada deixa 27 famílies sense beca menjador

La CUP Igualada denuncia que el govern de Marc Castells ha denegat 27 sol·licituds de beca menjador durant el curs 2017-2018 per manca de pressupost. Les dades, que les va sol·licitar el grup municipal de leesquerra independentista al consistori, mostren que el govern no va acatar les bases reguladores d'aquestes beques aprovades al ple de maig de l'any passat, les quals establien que aquestes ajudes no poden no atorgar-se per motius de manca pressupostària.

Els cuparies recorden al govern que les bases aprovades establien aquests criteris i especificaven que «en tant que són ajuts amb finalitats de caràcter social, queden excloses de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Igualada i, per tant, si hi ha més sol·licituds que pressupost, el pressupost ha d'augmentar».