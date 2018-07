Olesa resol l'accés a Ribes Blaves i en preserva la falla

L'Ajuntament d'Olesa ha iniciat el procés per poder tirar endavant el nou vial d'accés a la urbanització de Ribes Blaves. Aquest projecte, elaborat per la Diputació de Barcelona, suposa la solució definitiva per a aquesta carretera, que el març del 2015 es va veure afectada per una important esllavissada, fruit de l'erosió a la falla sobre la qual es recolza el vial. Des d'aleshores, l'accés a la urbanització està parcialment tancat al trànsit.

La solució que es proposa és desplaçar el traçat d'accés cap a una zona on el risc d'esllavissades es minimitza perquè s'allunya de la zona en erosió. L'obra representa una millora de l'accés actual perquè, a més de recuperar els dos sentits de circulació, projecta una zona d'aparcament per poder accedir amb seguretat a la zona d'observació de la falla de Ribes Blaves, catalogada com a zona d'interès geològic. El cost serà d'una mica més de 430.000 euros.

El regidor d'Obres i Edificació de l'Ajuntament d'Olesa, Miquel Riera, destaca que un dels objectius del projecte és «recuperar la funcionalitat d'aquest vial i que torni a tenir dos carrils», un per a cada sentit de la circulació. Amb aquest projecte també s'ha buscat que l'actuació sigui una solució definitiva als problemes del vial.

El projecte del nou vial també pretén tornar a posar en valor la falla de les Ribes Blaves, ja que l'actual traçat de la carretera d'accés a la urbanització ha comportat una degradació de l'espai, tant visual com física, per la destrucció de la formació geològica que comporta el pas del vial. Per tant, el gran valor patrimonial de la falla de Ribes Blaves fa necessària l'eliminació d'aquest tram de vial, i així alliberar de construccions la formació geològica.

Després d'aprovar i declarar d'utilitat pública i interès social les obres del projecte constructiu del vial d'accés de Ribes Blaves i d'Oasis, l'Ajuntament d'Olesa ja ha iniciat l'expedient d'expropiació forçosa de les finques afectades pel traçat del nou vial, tràmit que permetrà l'inici de les obres.

Segons Riera, hi haurà una ocupació temporal de terrenys per fer les obres, i d'altres s'ocuparan definitivament per fer el nou accés, que també rebaixarà la corba i permetrà millor la visibilitat.

El regidor detalla que el procés per fer les expropiacions s'ha iniciat de manera paral·lela a la licitació, amb l'objectiu que aquesta pugui començar a la tardor. Tot dependrà de la predisposició dels propietaris a ser expropiats.