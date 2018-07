El grup de polígons dels Plans busca solucions de transport amb l'AMTU

La direcció dels Polígons dels Plans i l'Associació Municipal per a la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) cerquen un sistema de transport entre polígons de l'Anoia que sigui econòmic i sostenible. El president dels Polígons dels Plans, Ramon Felip, s'ha reunit aquesta setmana amb Joan Prat i Trapé, Director General de d'AMTU, amb qui estan concretant una prova pilot de transport amb trajectes directes entre el domicili dels treballadors i el lloc de feina.

L'AMTU disposa d'un servei, una start-up, anomenada BusUp, on pots demanar un autobús a demanda per a diferents usos: anar a un partit de futbol, un concert o una boda, però també per desplaçar-te des del teu domicili al lloc de feina.

L'empresa ofereix una sèrie de rutes que ja funcionen pèro també està subjecte a introduir-ne de noves si hi ha demanda. Aquesta, precisament, és la voluntat de Ramon Felip, de l'Associació Polígons dels Plans, que després de conèixer de primera mà les opcions del BusUp contempla ara una nova reunió amb el Consell Comarcal de l'Anoia, ja que l'ens està adherit a l'AMTU i té interès en trobar solucions de mobilitat.

L'aplicació BusUp permet compartir despeses amb tots els passatgers de la ruta per tal que sigui assequible i alhora planteja un tipus de transport sostenible. La persona usuària pot seguir en temps real, a través de l'app i gràcies a un sistema GPS, el recorregut del bus en temps real.

Des de l'Associació de Polígons dels Plans creuen que la prova pilot podria donar-se de cara a la tardor. En aquests moments, l'AMTU té 95 entitats associades: 93 municipis i 2 consells comarcals.