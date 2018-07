Olesa encarrega un documental per explicar la història local de fa 100 anys

L'Ajuntament d'Olesa ha encar-regat un documental per explicar en un vídeo la realitat de la població de fa 100 anys. L'encàrrec el produirà la cooperativa Crearsa i parteix com a element essencial de pel·lícules donades per la família olesana Fusalba, que ja han estat restaurades i que aporten imatges des l'any 19016 fins a principi de la dècada dels 20.

En l'encàrrec del documental, l'Ajuntament d'Olesa de Montser-rat ha especificat que s'ha de parlar de les imatges, de la seva restauració i del que mostren. Es preveu que en el documental hi hagi entrevistes amb experts i la ciutadania olesana, segons han exposat fonts del mateix Ajutament. La restauració de les velles cintes la va dur a terme la Filmoteca de Catalunya els anys 2016 i 2017.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa, Xavier Rota, ha destacat la importància d'aquest document visual (no té veu), de la família Fusalba. Entre els rotlles conservats per la família hi ha també un film amb l'Olesa del 1921 que també s'ha restaurat. De fet, el film ja s'havia pogut visionar en format vídeo i completament en blanc i negre en alguns cercles. La majoria de les persones que l'havien vist, però, no en sabien la procedència. Per aquesta raó, Xavier Rota creu que és de justícia que es reconegui la donació que la família olesana Fusalba ha fet al patrimoni històric local.

Aquesta joia visual permet redescobrir l'Olesa de fa cent anys i comprovar com ha canviat arquitectònicament, però també en l'aspecte cultural. Per exemple, en els dos films es pot veure com la reforma efectuada el 1919 a la plaça de les Fonts va canviar la fisonomia del que era el centre neuràlgic del municipi: el 1916 amb cases encara al mig de la plaça, i el 1921 ja sense les cases. També es poden veure imatges d'esdeveniments populars ja perduts, com el ball de gitanes, gaudir amb el mestre Munné dirigint l'Orfeó Montserrat, o una manifestació de ciutadans pels soldats olesans al Marroc. Més enllà dels límits municipals d'Olesa, el film també mostra imatges en viu del monestir de Montserrat i de la colònia Sedó.

Adrià Carreras, membre de la cooperativa que fa la producció, ha explicat que, a banda de recollir en el documental tot el procés de restauració dels rotlles, també s'hi vol incloure entrevistes amb experts que expliquin els moments més destacats d'allò que es pot veure en imatges i també amb olesans vinculats al món cultural.

El documental hauria de quedar enllestit abans d'acabar l'any. Ara queda per fer la feina de recollir les veus actuals i fer el muntatge final. El producte final, d'una mitja hora de durada, es donarà a conèixer per les xarxes i no es descarta poder fer una edició limitada en DVD.