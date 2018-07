Piera tasta, amb èxit, la fórmula dels concerts de petit format

?El festival Jardins Musicals de Piera ha acabat amb èxit de públic. Els organitzadors n'han fet una valoració molt positiva perquè es van esgotar les 500 entrades que es van posar a la venda per als tres espectacles celebrats en jardins de cases privades del municipi. Es van programar dos concerts de repertori líric i un espectacle de ballet: per una banda, els cantants Maribel Ortega (soprano), Carles Cosías (tenor) i Toni Marsol (baríton), acompanyats pel pianista Josep Buforn (jardí de Cal Pepus); per altra, un quartet de flauta i cordes va acompanyar els ballarins del Ballet de Catalunya (jardins de la Torre Solana), i el baríton Àngel Òdena i la soprano Sara Blanch, i Marco Evangelisti al piano (Cal Victor Riu).