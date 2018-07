Esparreguera fa una escullera a la carretera de Can Sedó per evitar esllavissades

L'Ajuntament d'Esparreguera ha iniciat les obres a la carretera d'accés a la Colònia Sedó, per tal d'arranjar els desperfectes ocasionats per l'esllavissada provocada per l'episodi continuat de pluges del passat mes d'abril, segons han explicat fonts de l'Ajuntament.

Les obres, valorades en 200.000 euros, les assumirà l'Ajuntament executant partides procedents del romanent de tresoreria. El termini d'execució és de 3 mesos. La intervenció consisteix en l'estabilització del talús del marge dret de la carretera d'accés a la Colònia Sedó des de la carretera C-1414, mitjançant la construcció d'una escullera des de la base de la confluència del torrent amb el riu Llobregat, fins a la seva coronació al nivell de la carretera existent.

Rogeli de la Cruz, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament espar-reguerí, ha assegurat al web de la institució que «si no es fessin les obres amb caràcter d'emergència la carretera es podria veure afectada en major mesura en cas de noves pluges».