La universitat d'Igualada ha completat aquesta setmana el pas d'UCP a UdL

La Universitat de Lleida (UdL) assumirà el proper 1 de setembre la gestió íntegra del campus d'Igualada, tant pel que fa a la docència com a la recerca i transferència del coneixement. Serà l'únic referent universitari a Igualada. En el mateix procés que la UdL assumeix Igualada, que ha finalitzat aquesta setmana, s'ha dissolt l'Escola Tècnica d'Igualada (CETI). Tots els actius i passius de CETI passen a la UdL. Es tracta d'un immobilitzat valorat en 6,4 milions d'euros, compost per un edifici de 5.836 metres quadrats situat al Pla de la Massa d'Igualada, i per tot el seu equipament, mobiliari i les instal·lacions tècniques i científiques.

La UdL integrarà els estudis que realitzava el CETI, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Això comporta que 86 alumnes passaran de la UPC a la UdL. Uns altres 33 continuaran els seus estudis a la capital de l'Anoia, tot i que obtindran un títol de la UPC, gràcies a un acord de mobilitat entre les dos universitats (UPC i UdL).

En l'àmbit de la recerca i transferència, la UdL assumirà el grup consolidat de la Generalitat A3 Leather Innovation Center, que presta serveis a tota la cadena de valor del sector de la pell i del tèxtil per incorporar articles de cuir i tèxtils innovadors al mercat. L'exercici de 2017 va tenir una facturació de 670.260 euros.

Pel que fa al personal, el dia 1 de setembre del 2018 s'incorporen a la Universitat de Lleida 14 professors del CETI i 7 de la UPC, que passaran a formar part dels departaments de la UdL de la seva especialitat. També s'integren tots els membres del PAS del CETI, 12 de serveis generals i 10 del grup A3 Leather Innovation Center. A més, la UdL ha negociat amb la Generalitat la creació de nous llocs de treball per cobrir les necessitats del campus i de les titulacions que la UdL hi implanta.

Aquest acord que va aprovar el Consell de Govern del Consorci el 12 de juliol passat s'ha sotmès a informació pública mitjançant l'anunci al DOGC del 18 de juliol del 2018. També s'ha aprovat la creació del Consell Assessor Ter-ritorial del Campus Universitari d'Igualada-UdL, que vol conformar un espai de diàleg i d'interacció amb el territori.

Amb la finalitat d'enfortir el campus d'Igualada, la UdL ha acceptat la concessió per part de l'Ajuntament d'un terreny de 1.560 metres quadrats per a la construcció i posterior explotació d'una residència universitària, als patis de l'antic hospital d'Igualada, entre el carrer Sant Carles i del Cardenal Vives.