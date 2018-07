Esparreguera s'esforçarà per fer més iguals l'home i la dona a l'administració

L'Ajuntament d'Esparreguera s'ha dotat d'un reglament intern que ha de fer més fàcil la igualtat laboral real entre homes i dones dins de l'administració municipal. El Pla d'Igualtat està aprovat per la Junta de Govern Local, i ja ha estat presentat públicament. Dijous el va donar a conèixer la regidora d'Igualtat, Maria Mas, en un acte al saló de plens.

Mas ha explicat que la finalitat és assolir la igualtat real entre dones i homes en les polítiques internes de l'Ajuntament i eliminar els possibles estereotips, actituds i obstacles que puguin dificultar a les dones accedir a les professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes.

El pla té una primera part de treball en la diagnosi, on s'ha fet una anàlisi per detectar quin és el nivell d'incorporació del principi d'igualtat en la gestió interna de l'Ajuntament i detectar els punts forts i els febles que, com a organització, té en l'àmbit de la igualtat de gènere. Aquesta diagnosi s'ha basat en una enquesta interna en què ha participat el 35% de la plantilla municipal.

El pla també crea una Comissió d'Igualtat, que vetllarà per la implementació de les mesures proposades en cinc línies estratègiques: cultura i gestió organitzativa; condicions laborals, accés, promoció i desenvolupament dins l'organització; comunicació corporativa; i salut laboral i assetjament sexual o per raó de sexe. Els objectius són refermar el compromís institucional de l'Ajuntament d'Esparreguera amb la igualtat de gènere, internament i en la cultura organitzativa.