La festa tradicional d'Igualada crea una imatge dels seus actes

La Federació del Seguici Tradicional Històric d'Igualada (FESTHI) ha presentat la imatge que acompanyarà els actes organitzats per la federació aquesta festa major i les novetats d'enguany, com el programa de festa major que sortirà al carrer les primeres setmanes, la festa de La Passacalle i l'exposició «El Gran Desfile del Fuego», entre d'altres.

Per primer cop, la FESTHI presenta una imatge que acompa-nyarà els actes organitzats per la federació. Creada pels igualadins Marina Méndez i Carles Duran, formen la imatge una col·lecció de fotografies amb la participació d'algunes de les colles que formen part de la festa com a protagonistes. El cartell principal té com a protagonistes representants que formen part del Seguici Històric d'Igualada.

«Genuïnament Sant Bartomeu» és el lema que acompanya tota la campanya de la federació, apel·lant «a allò genuí, autèntic», segons han explicat fonts de l'organització. «El lema i la imatge vol transmetre i explicar allò que passa abans i després dels actes patrimonials i les relacions humanes que es generen. D'aquesta manera, la imatge vol posar en valor les relacions que es creen al voltant dels membres de les colles i de la gent que participa a la festa», segons les mateixes fonts.

Enguany la FESTHI publicarà, per primer cop, un programa de festa major propi. Es tracta d'una publicació sobre la Festa Major d'Igualada amb contingut en profunditat sobre els actes de la festa i les seves colles, que remarcarà la importància de la festa per a la ciutat d'Igualada. El llibret també contindrà el programa d'actes que s'emmarquen en la celebració de la diada de Sant Bartomeu. La publicació es distribuirà gratuïtament a totes les cases d'Igualada i també es podrà trobar en diversos punts de la ciutat.

El dijous 23, en acabar La Passacalle tindrà lloc una batalla de PD a la plaça Pius XII, en un acte organitzat conjuntament per l'Associació Juvenil La Coll@nada i la FESTHI.

Enguany, en coincidir de dia La Passacalle i l'Operació Cigró, s'ha creat una comissió de treball amb membres de les dues entitats organitzadores a través de la qual s'ha decidit canviar al dimecres 22 l'Operació Cigró perquè La Passacalle es pugui dur a terme el dia que li correspon per calendari, el 23 d'agost, la vigília de Sant Bartomeu.