Olesa aprova destinar un milió d'euros a urbanitzar el carrer Macià

L'Ajuntament d'Olesa ha aprovat destinar un milió d'euros a la reurbanització de l'avinguda Francesc Macià, una de les artèries principals del municipi. Aquesta xifra se suma als 400.000 euros que ja tenia concedits de la Diputació de Barcelona per a aquesta obra. Els diners de la part olesana surten, fonamentalment, del romanent de tresoreria, però l'actuació ha requerit un canvi en les partides del pressupost que es va aprovar en el darrer ple municipal, celebrat dijous. La millora que es planteja preveu una endreça de l'espai urbà, per dedicar menys amplada al pas de vehicles i ampliar les voreres per fer que la zona sigui més amable per als vianants. En el mateix ple es van aprovar altres canvis de partida per afrontar altres obres. La quantitat total és d'1,5 milions.

La partida que més s'incrementa, segons han explicat fonts municipals, és la del projecte de reordenació de l'avinguda Francesc Macià, que se suplementa amb prop d'un milió d'euros i passa a estar dotada amb 1,3 milions d'euros.

En el cas de l'avinguda Francesc Macià, el regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, va recordar que el 2017 l'Ajuntament d'Olesa va demanar a la Diputació de Barcelona un estudi previ que servís per identificar els problemes d'aquest important eix viari, i l'ús que en fan tant conductors com vianants, així com la relació amb el comerç. Després d'aquesta diagnosi, l'Ajuntament va licitar l'elaboració del projecte constructiu, que va arrencar amb un procés de participació i una consulta a través d'internet per conèixer les preferències dels olesans i olesanes. La gran majoria d'aportacions ciutadanes preveien la idea d'eixamplar voreres, eliminar barreres arquitectòniques, augmentar la presència de verd i millorar el mobiliari urbà.

Com que el projecte és molt costós, la intenció de l'Ajuntament d'Olesa és actuar a la part central «de la forma més completa possible», va dir Miquel Riera, ja que és un punt on es concentren les places de l'Oli i de Catalunya i és també confluència d'itineraris diversos de la ciutadania.

Arran d'una pregunta de la regidora de PDeCAT-Demòcrates Mercè Jou, Miquel Riera també va aclarir que amb les obres de remodelació de l'avinguda s'aprofitarà per actuar en la part de clavegueram que estigui obsolet.

En el mateix acord per al suplement de crèdit del projecte de l'avinguda Francesc Macià també s'acordava un suplement de prop de 14.000 euros per a la compra d'equips informàtics per a l'Escola Municipal de Música i 100.000 euros del fons de contingència per a l'increment salarial de la plantilla de l'Ajuntament. Aquesta modificació de crèdit es va aprovar amb els vots favorables de Bloc Olesà i l'abstenció de la resta de grups (ERC, PSC, PDeCAT-Demòcrates, Movem Olesa i PP).

En la mateixa sessió es van dotar de diners diferents inversions. Una de les més destacades és la de millora de la pista exterior del pavelló municipal de bàsquet, que es dota amb 116.000 euros. També es dota amb 91.000 euros la millora en les cambres de fred del mercat municipal i amb 120.000 euros diverses partides de mobiliari i estris d'esports i espai públic i béns d'ús general. Aprofitant l'arribada de dues subvencions de la Diputació de Barcelona, també es doten dues partides més per canviar l'enllumenat de les escoles Mare de Déu de Montserrat i Josep Ferrà i Esteva.