Martorell porta a terme treballs de reasfaltatge de carrers de diversos sectors

L'Ajuntament de Martorell ha iniciat l'asfaltatge i arranjament de la calçada dins la fase final de les obres de millora de la via pública que s'estan duent a terme en diversos carrers del municipi. En aquest sentit, durant les pròximes setmanes s'asfaltaran i es pintaran carrers als barris de Torrent de Llops i el Pla, i s'actuarà en la calçada amb l'objectiu de fer-la més transitable i còmoda tant per als vianants com per al trànsit de vehicles.

Durant la darrera s'ha procedit al fresat, asfaltatge i pintura del carrer Puig del Ravell, que és previst que quedi enllestit avui, dins l'última fase de les obres que s'estan executant. Igualment els treballs d'asfaltatge continuaran amb aquest calendari previst: a la carretera de Piera s'actuarà entre el dijous, 2 d'agost, i el dissabte, 4 d'agost, mentre que als carrers Luis Gaya i Pintor Sert i al carrer Sant Antoni Maria Claret es farà del 2 al 8 d'agost.

Un cop finalitzin aquestes actuacions, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha manifestat la voluntat de l'Ajuntament de continuar amb la millora de l'asfaltatge en altres carrers del municipi «perquè el compromís de l'Ajuntament és mantenir una via pública neta, endreçada i en bones condicions».