Olesa completa la remodelació del llac municipal per tenir l'aigua més neta

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha completat les obres de remodelació i millora del llac municipal, que va posar en marxa ara fa quatre mesos. Una intervenció que, entre altres aspectes, permetrà que a partir d'ara l'aigua es tracti amb un sistema de biofiltració consistent en graves i plantes aquàtiques, amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat.

Per evitar l'aparició d'algues que puguin generar males olors i per augmentar la recirculació de l'aigua, també s'hi ha instal·lat una electrobomba. En la reforma del llac se n'ha eliminat l'illa central i el guèiser, i s'hi han col·locat plataformes de fusta.

El regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, ha explicat que s'està elaborant un panell divulgatiu sobre el nou funcionament del llac, per tal que la ciutadania sigui conscient que el filtratge de l'aigua ara es fa amb un sistema natural. A més, segons Riera, caldrà que passi ben bé un any fins que aquest filtratge es faci al 100%.

En una propera segona fase d'actuació es pavimentarà de nou tot l'entorn del llac i s'arranjarà la zona de jocs infantils. Al mateix llac s'hi instal·larà una passera central.

El llac d'Olesa és una bassa impermeabilitzada amb formigó d'una superfície de 2.300 metres quadrats situada al Parc Municipal i el principal problema que presentava és que no en funcionava el sistema de filtratge, fet pel qual s'hi acumulava matèria orgànica i hi apareixien nombroses algues.

L'aigua prové d'una mina de la plaça de les Fonts, però com no es podia fer una renovació adequada de l'aigua, s'acaben generant brutícia, males olors i mosquits.

Per resoldre el problema, l'Ajuntament d'Olesa va optar per remodelar el llac i fer el tractament de l'aigua com si fos una piscina natural, amb la introducció de vegetació i la creació d'un sistema de filtratge natural.

Per evitar l'aparició d'algues que puguin generar males olors i augmentar la recirculació de l'aigua, s'ha instal·lat l'electrobomba que ha d'afavorir la circulació de l'aigua per tot el llac i evitar que quedin zones estancades. Els parterres vegetals ocupen aproximadament el 30 % del total de la superfície del llac.

Els treballs que ara s'han enllestit van començar l'abril amb un seguit de tasques prèvies a les obres de reforma que van consistir en, primer de tot, el buidatge del llac i la captura de peixos exòtics que havien estat alliberats de manera incontrolada. També es van retirar els exemplars que hi havia de tortuga de Florida.

L'objectiu final era la retirada d'espècies invasores que provocaven la degradació de l'entorn, ja que quan s'alimenten remouen el fons i provoquen la resuspensió de nutrients que fa augmentar la terbolesa i afavoreix el creixement de determinades algues i plantes aquàtiques.