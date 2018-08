El Bruc dotarà l'escola pública d'un petit pavelló de 640 m2

Una activitat realitzada aquest any al pati de l´escola El Bruc

Una activitat realitzada aquest any al pati de l´escola El Bruc ceip el bruc

L'Ajuntament del Bruc va aprovar en l'últim ple i per unanimitat participar en la reforma de l'edifici de l'escola pública de primària amb una inversió de 600.000 euros provinents de romanent de tresoreria.

Segons han explicat fonts municipals, el 25 d'abril passat el departament d'Ensenyament de la Generalitat es va comprometre a tirar endavant el procés per fer la reforma de l'escola del Bruc. «Es tracta d'una reivindicació llargament expressada per totes les parts implicades, docents, famílies, AMPA i Ajuntament, ja que des de l'any 2006 que una gran part dels alumnes reben escolarització en mòduls prefabricats».

Es dona a més la circumstància que els mòduls d'infantil estan ubicats a uns 300 metres de l'escola, i per tant de les aules de primària. Aquesta separació física es converteix en un entrebanc per als mestres a l'hora de planificar la necessària interacció entre totes les edats dels nens de l'escola.

Segons han explicat les mateixes fonts, el departament va comprometre's a tirar endavant l'avantprojecte, que té el vistiplau dels docents, dels pares i de l'Ajuntament, amb un cost de 2.000.000 d'euros, i que a més d'incrementar el nombre d'aules i de superfície dedicada a l'ense-nyament, dota l'escola d'una sala polivalent i de cuina i menjador per a 120 comensals.

El mateix avantprojecte ofereix la possibilitat de convertir la sala polivalent en un minipavelló de 640 m2, amb un cost addicional de 600.000 euros.

Amb la decisió presa pel ple municipal dimecres passat, l'Ajuntament es compromet a aportar aquest import addicional, i aconseguir una millor escola per al municipi i alhora disposar d'una sala de 640 m2 per a la pràctica d'esports especialment a l'hivern, i també per poder-hi portar a terme tot tipus d'actes a cobert sense dependre de la meteorologia.

L'acord es va prendre per unanimitat dels grups del ple municipal: BrucViu-ERC, PDeCAT i EBET, fruit del consens assolit en reunions a tres bandes realitzades, a les quals es van discutir les diferents opcions de reforma, «i tenint en compte especialment l'opinió tant de pares i mares com de l'equip docent de l'escola», segons han posat en relleu fonts municipals.