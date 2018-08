Endesa instal·la un sistema de telecomandament en una línia de Cabrera d'Anoia

Endesa ha finalitzat recentment els treballs de millora i reforma tecnològica de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de Cabrera d'Anoia, amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament als clients dels nuclis urbans de Canaletes, Can Ros, Can Feixes, Can Formiga i Can Gallego.

Els treballs, que han suposat una inversió de 16.000 euros, han consistit en la instal·lació d'un sistema telecomandat en una línia de mitjana tensió. Un sistema de comunicacions remotes que permet accionar a distància els dispositius de maniobra de la unitat des del centre de control que la companyia té a Barcelona.

Amb aquest dispositiu s'evita haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, s'estalvia temps en la localització d'avaries i s'agilitza la resolució i el temps d'interrupció del subministramesnt elèctric.