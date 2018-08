Martorell posarà a prova un autobús sense conductor

Martorell serà una de les vuit poblacions que posaran a prova el primer bus autònom a Catalu-nya, un vehicle que la Generalitat de Catalunya va presentar ahir. El bus (anomenat Èrica per les inicials de les paraules elèctric, revolucionari, intel·ligent, compartit i amable), circularà per aquests un seguit de municipis catalans entre el 7 de setembre i el 28 d'octubre.

La gira començarà a Sant Cugat del Vallès i el bus visitarà posteriorment Terrassa, Sabadell, Girona, Reus, el Vendrell, Martorell i Vic. El projecte ha estat liderat per l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), que reuneix 97 municipis i 3 consells comarcals i té el suport del departament de Territori i Sostenibilitat.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, va assegurar en l'acte de presentació que es va fer ahir que aquest projecte suposa «un pas important en el futur de la mobilitat sostenible».

La ruta, que s'iniciarà a Sant Cugat el dia 7 de setembre i finalitzarà a Vic el 28 d'octubre, és la tercera d'aquestes característiques a escala mundial, després de les que s'han realitzat als Estats Units i Austràlia.

En cadascuna de les localitats, l'autobús farà un trajecte d'entre 300 i 500 metres, el qual necessita memoritzar durant dos dies abans de començar a circular.

Així, el vehicle estarà set dies en cada municipi: dos per realitzar les proves del recorregut i cinc més en els quals admetrà passatgers.

Encara que l'autobús no portarà conductor, sí que hi haurà dos operadors tècnics que «acompanyaran i assessoraran els ciutadans que vulguin provar el sistema» i que resoldran qualsevol incidència que es produeixi.

L'autobús pot circular 14 hores seguides. Fabricat per la companyia EasyMile, té com a operador l'empresa francesa Transdev, té capacitat per a 12 persones –sis assegudes i sis dretes– i pot arribar a una velocitat de 18 quilòmetres per hora, ja que circularà per nuclis urbans.

El projecte està cofinançat al 50% per la Generalitat i AMTU i els diferents ajuntaments, que poden fer-ho destinant una part del pressupost municipal o a través d'activitats de patrocini i dels seus respectius operadors locals, segons ha explicat el president de l'associació, Jordi Xena.

Xena, que és també alcalde de Santa Maria de Palautordera, va subratllar que aquesta iniciativa «és el primer pas» per arribar a un dels principals objectius de mobilitat a Catalunya: «Garantir l'accés al transport públic sostenible i equilibrat» a tota la ciutadania catalana. «Creiem que aquest autobús autònom canviarà completament la manera de concebre el transport», va afirmar Xena.