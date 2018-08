Infermeres de Montbui ensenyen a joves a fer-se còctels saludables

L'equip d'infermeria del CAP Santa Margarida de Montbui, juntament amb estudiants d'infermeria i residents de medicina i infermeria del centre, ha fet un taller per ensenyar a elaborar còctels sense alcohol als alumnes de 2n d'ESO de l'institut. Hi han participat més d'una vuitantena de nois i noies. Aquesta activitat comunitària, adreçada a estendre hàbits saludables entre la població, ha tingut una gran acceptació de l'alumnat, que ha pogut descobrir com amenitzar el seu temps d'oci sense posar en risc la salut consumint alcohol. El taller tenia una primera part informativa sobre els beneficis que comporta no consumir begudes alcohòliques; i una segona part pràctica, en què els joves han après com elaborar còctels saludables.