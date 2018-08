Mor una conductora en accidentar-se en una carretera de la Torre de Claramunt

Una dona de 43 anys i veïna de Carme (Anoia) va morir ahir a la tarda en un accident de trànsit a la carretera BV-2135, al terme municipal de la Torre de Claramunt, segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit.

Els fets van tenir lloc poc després d'1/4 de 8 de la tarda a la carretera BV-2135, al punt quilomètric número 2, en el tram entre Capellades i Vilanova d'Espoia, al terme de la Torre de Claramunt. Per causes que els Mossos estan investigant, un cotxe va sortir de la calçada i va bolcar. Com a conseqüència, la dona que conduïa el vehicle va resultar morta. En el sinistre no hi va haver més persones afectades.

Fins a l'indret es van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). També hi van acudir dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van ajudar a treure el cadàver de l'interior del vehicle.

Al lloc de l'accident també es va desplaçar la comitiva judicial, per fer l'aixecament del cadàver, per tal de traslladar-lo als dipòsits judicials de la Ciutat de la Justícia. Es tracta de la setena víctima mortal en accidents de trànsit el 2018 a la comarca de l'Anoia.

No va ser l'únic accident mortal d'ahir a Catalunya. Un camioner, voluntari d'una ADF va morir en bolcar el vehicle que conduïa després de sortir de la via, a l'N-340, a l'altura de l'Arboç (el Baix Penedès). El seu acompanyant va quedar ferit de diversa consideració. Tots dos anaven a apagar un incendi en el moment de l'accident.

Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident va ocórrer cap a les 16.35 hores de la tarda, quan, per motius que s'estan investigant, la camioneta de l'ADF va bolcar. A causa de l'impacte, el conductor va morir i la persona que l'acompanyava va resultar ferida.