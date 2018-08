El govern de la Pobla preveu acabar el mandat amb l'endeutament a zero

L'Ajuntament de la Pobla de Claramunt amortitzarà el deute pendent i preveu tancar aquest mandat situant l'endeutament a zero. Així ho va assegurar el regidor d'Hisenda, Josep Aloy, en el darrer ple ordinari celebrat pel consistori. Aloy va argumentar que «s'ha fet una bona gestió econòmica que ens ha permès disposar d'un romanent que se suma al d'anys enrere, i que ara ens permet cancel·lar els deutes de préstecs pendents amb entitats privades i públiques, com diu la llei, i destinar una part a les inversions».

El regidor d'Hisenda va explicar que un dels objectius de l'equip de govern és «deixar l'Ajuntament sense deutes, i ho farem. No hi ha gaires municipis que ho puguin dir això. La resta de diners seran per realitzar algunes de les actuacions que tenim pendents, i que no hem pogut tirar endavant, sense endeutar el poble».

Segons va detallar, el romanent líquid de tresoreria de què es disposa, d'acord amb la liquidació del pressupost de l'exercici 2016, és d'1.800.296,83 euros. D'aquest import, 362.600 euros es destinen a amortitzar els crèdits amb el sector públic i privat, tal com s'especifica en la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

De la resta de diners, 90.669,52 euros seran per fer obres ja previstes o que ja s'han portat a terme, i que una part està coberta amb crèdits o subvencions de la Diputació de Barcelona.

Les actuacions que s'inclouen en aquest apartat són l'enderroc de l'edifici del bar el Pont, al carrer de Josep Jové; la reforma de l'Ateneu Gumersind Bisbal (ja realitzada); la pavimentació del carrer de Santiago Rusiñol; la col·locació de semàfors a la C-244, i la renovació de l'enllumenat del barri del Xaró. I de la resta de l'import que queda, 699.031 euros, es destinaran a l'execució de projectes previstos per a aquest mandat i que no s'han pogut realitzar. Les actuacions principals que hi ha en aquesta partida són l'ampliació del bar de la piscina; la construcció d'unes pistes de pàdel; l'expropiació de terrenys a la zona esportiva; la construcció d'uns columbaris al cementiri municipal; la col·locació de reductors de velocitat i la modificació de la vorera de l'avinguda del Corral de la Farga, al barri del Xaró; la construcció d'un mur al barri de can Ribalta i l'accessibilitat de la vorera; la millora dels parcs infantils; l'adequació del Camí de l'Estació; la instal·lació d'unes pistes de skate; la construcció d'un nova recollida d'aigües al barri de Sant Andreu; la compra d'una màquina escombradora i d'un vehicle per a la brigada, i l'adquisició de desfibril·ladors per instal·lar a diversos punts del municipi.

Els tres grups municipals de l'oposició, Participa!, Junts per la Pobla i ERC, van criticar la gestió econòmica de l'equip de govern i van afirmar que el romanent resultant de la liquidació del 2016 no és real perquè queden drets pendents de cobrar. També van afegir que amb aquestes modificacions de crèdit per executar inversions, el govern municipal es gastarà tot el romanent.

Davant d'aquestes afirmacions, el regidor d'Hisenda va explicar que encara queda per liquidar el pressupost del 2017, que, segons les dades comptables de les quals es disposa, també es tancarà en positiu i, per tant, el romanent augmentarà. Els tres partits de l'oposició van dir que totes aquestes modificacions es fan per motius electoralistes.