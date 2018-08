El govern de Vallbona queda en minoria després de retirar les carteres a un dels regidors

L'equip de govern de Vallbona d'Anoia ha quedat en minoria després que s'hagi fet oficial que l'alcaldessa del municipi, Maribel Ferrer (PSC), va signar el decret pel qual destitueix el regidor Francisco Corral de totes les seves responsabilitats de govern. El regidor del grup municipal Veïns amb Veu ja no formarà part de la junta de govern local i, si no renuncia a l'acta de regidor, passarà a l'oposició com a no adscrit.

La destitució de Corral, segons argumenta l'equip de govern, es produeix «després de constatar grans diferències entre l'equip de govern», format pel PSC (3 regidors) CiU (1) i Veïns amb Veu (1), «en relació a diverses inversions de futur i per falta d'acord en temes cabdals per al municipi».

Després d'haver pres aquesta decisió, l'executiu local passa ara a estar integrat per quatre dels nou regidors que componen el ple municipal (per tant, en minoria).

D'altra banda, a l'oposició hi haurà Junts fem Vallbona-ERC amb quatre regidors (va ser la força guanyadora a les eleccions del 2015) i el regidor a qui se li han retirat els càrrecs de govern. Corral s'havia desmarcat dels seus socis de govern en un ple del 12 de juliol passat. Va votar en contra de dos punts del seu govern i va propiciar que el govern perdés una votació en què pretenia modificar el pressupost per aprofitar 500.000 euros del romanent.

Junts fem Vallbona-ERC recorda que «la legislatura va començar amb un pacte igual que el que hi havia ara, donant l'alcaldia al candidat de CiU, Raül Parramon. Un pacte que va durar dues setmanes i que es va trencar quan el mateix Parramon va dimitir i no es va presentar al ple d'elecció del nou alcalde.

Aquest fet va propiciar el govern, durant uns mesos, de Junts fem Vallbona-ERC, en minoria en no voler-se sumar a cap dels altres partits al govern. Enmig, però, hi va haver la dimissió del cap de llista del PSC i del successor de CiU. Va ser en aquest punt, amb el nou regidor de CiU, Pere Massagué, que la primavera del 2016 es va reeditar el pacte d'aquest tripartit, materialitzat en una moció de censura presentada a final de maig del 2016.