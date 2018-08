El futur pavelló de Martorell, a la recta final

Les obres del nou pavelló esportiu municipal de Martorell que s'està construint al barri de Can Cases, a tocar del Complex Esporiu Torrent de Llops, entren a la recta final, i si no hi ha cap imprevist el futur equipament es podrà estrenar el 15 que setembre.

Els treballs van començar el juliol de l'any passat, i a hores d'ara ja se n'han executat cap al 70 % del seu conjunt. Malgrat «alguns inconvenients importants» que hi va haver dies enrere en què «ens va ploure cada setmana durant tres mesos, hem recuperat el temps perdut», apunta l'alcalde, Xavier Fonollosa, «i si no falla res, el 15 de setembre tindrem aquest equipament en marxa», reitera. L'alcalde va visitar recentment les instal·lacions juntament amb quinze entitats esportives de Martorell, la majoria clubs municipals que se'n beneficiaran. També hi van ser la regidora d'Esports, Belén Leiva, i altres regidors del govern martorellenc, com Albert Fernández, Cristina Dalmau, Míriam Riera i Sergi Corral. L'arquitecte del projecte, Alex Quintín, va guiar els regidors, els tècnics del departament d'Esports del Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) i els representants dels clubs en aquesta primera presa de contacte.

El futur pavelló tindrà 4.700 metres quadrats construïts i es dividirà en tres àrees. Hi haurà un espai esportiu amb una pista divisible en tres, la zona de vestidors, i la graderia. En total, podrà acollir fins a 3.000 assistents, tot i que només s'aplegaran en esdeveniments puntuals. A la graderia de banda i banda de la pista n'hi podrà haver 500 d'asseguts, a banda dels 500 més que oferiran les grades retràctils, i que es repartiran en sis graons addicionals. A més, tindrà tres pistes de pàdel cobertes homologades i el terra de la pista poliesportiva serà de parquet flotant.

El futur pavelló conviurà amb la resta d'equipaments que ja té el consistori, com són el Pavelló Esportiu Municipal, les instal·lacions esportives municipals, el complex esportiu La Vila i el Centre Integral d'Esport i Salut. Donarà servei bàsicament al futbol sala, el bàsquet, l'handbol, la gimnàstica, el pàdel, i les arts marcials dels clubs martorellencs, per bé que a la visita d'obres hi van assistir pràcticament tots els clubs esportius de Martorell. El fet que s'estreni el 15 de setembre permetrà engegar la temporada 2018-2019 amb l'equipament apunt per a totes aquestes entitats.

La regidora d'Esports va fer un balanç molt positiu de la visita: «Serà una instal·lació molt potent i pionera en moltes coses».