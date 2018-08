Olesa demana que el Consell de l'Esport obri ajuts per a la remodelació de les piscines

L'Ajuntament d'Olesa reclama al Consell Català de l'Esport que obri línies d'ajuts que permetin garantir el finançament de noves fases de les obres de la piscina coberta, ja que se n'està fent una remodelació pràcticament integral que acabarà suposant una inversió d'uns do milions d'euros.

Actualment s'estan fent les obres de construcció d'un nou edifici de vestidors. El treballs cor-responen a la primera de les tres fases projectades per reformar completament l'equipament. L'equipament passarà dels 400 m2 actuals a tenir-ne 1.400.

En aquesta primera fase s'han enderrocat els vestidors antics per fer-ne uns de nous. S'han previst uns nous vestidors amb una zona per a grups; un espai central dedicat al personal, on també hi haurà les oficines, el magatzem i la sauna seca; una àrea més gran que l'actual –completament adaptada– per als usuaris en general, i un petit vestidor també adaptat per a casos especials. L'import total d'aquesta primera fase és de 857.000 euros.

Per poder iniciar la segona fase, l'Ajuntament d'Olesa necessita la col·laboració en forma d'ajut econòmic del Consell Català de l'Esport o la Diputació de Barcelona. En aquesta segona fase es preveu adaptar a la normativa el nou vas de la piscina, renovar-ne els revestiments, la il·luminació, les obertures i eliminar les humitats. Es calcula que els treballs tindran un cost d'uns 600.000 euros. Per aquesta raó és necessari que l'Ajuntament d'Olesa pugui disposar de finançament per part d'alguna administració supramunicipal.

De moment, però, aquest finançament no està assegurat, segons es desprèn de la reunió celebrada recentment entre l'Ajuntament d'Olesa i representants del Consell Català de l'Esport. L'alcaldessa, Pilar Puimedon, ha explicat que des del Consell Català de l'Esport, «que fa més d'un any que havia de sortir la nova línia de subvencions», han comunicat al consistori olesà que de moment no n'hi ha cap de prevista per a aquest 2018.

Puimedon ha destacat que l'Ajuntament comptava amb aquests diners, i per tant, aquesta demora en la convocatòria de subvencions fa que no es pugui donar data per a l'inici de la segona fase, que malgrat tot, ha assegurat, «es farà».

Encara mancarà una tercera fase, que consistirà a aixecar una planta superior sobre els nous vestidors de la fase 1. Aquest nou edifici tindrà diverses sales per a l'activitat de fitness, sala de musculació i de maquinària i altres usos individuals i col·lectius. El cost d'aquest darrera fase s'estima en uns 500.000 euros.