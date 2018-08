Adif licita les obres d'instal·lació d'ample internacional entre Castellbisbal i Martorell

Adif ha licitat les obres d'instal·lació d'ample internacional al tram entre Castellbisbal i Bifurcació Martorell-Seat, amb un pressupost de 83,3 MEUR i un termini d'execució de 18 mesos i mig. L'actuació inclou la realització de tots els treballs de construcció i enginyeria civil necessaris per a realitzar les obres en el tram de doble via i 11 quilòmetres de longitud entre les dues estacions. Segons ha explicat Adif en un comunicat, els treballs presenten una "elevada" complexitat tècnica, ja que és necessari actuar en l'àmbit de la plataforma i sobre el conjunt dels elements del sistema ferroviari com la via, l'electrificació, les instal·lacions de seguretat, les comunicacions o els esquemes operatius de vies de diferents estacions. Per aquesta raó, asseguren que les obres ja s'han planificat amb l'objectiu e "minimitzar" les afectacions sobre la circulació de trens.

Segons Adif, també s'implantarà l'ample mixt en quatre vies de l'estació de Castellbisbal, així com als ramals d'unió entre aquesta estació i la línia Castellbisbal-Mollet (que ja disposa d'ample mixt). També es renovarà i s'implantarà l'ample mixt al ramal d'accés a la factoria Seat, i es renovarà la via a l'estació de Castellbisbal, que dona accés a Celsa-Gonvarri-Gonvauto.

A l'estació de Castellbisbal es preveu ampliar la longitud de les vies d'estacionament i se'n crearà una de nova. També es construirà un pas que creuarà per sota l'autopista AP-7, s'aterraran i es reconstruirà dos altres passos inferiors i s'adaptaran els túnels de Castellbisbal i Martorell.

D'altra banda, es recuperarà l'antic túnel de Castellbisbal que actualment es troba fora de servei, per incorporar-lo a l'explotació i crear una tercera via de circulació que connectarà l'estació de Castellbisbal i el viaducte del Llobregat, situat a Martorell.

Aquesta és l'actuació més rellevant dels tres contractes d'obra i subministraments per a la implantació de l'ample internacional del corredor mediterrani, una inversió conjunta que supera els 108 MEUR.