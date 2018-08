El Bruc, Castellolí, Abrera, Esparreguera, Olesa i Collbató rebutgen l'ampliació de l'A-2

Els ajuntaments del Bruc, Castellolí, Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Collbató han aprovat una moció conjunta en la qual mostren la seva oposició al projecte d'ampliació de l'A-2, des de Martorell fins a Igualada. Exigeixen al Ministeri de Foment que se'ls tingui en compte en l'elaboració del pla i suggereixen la creació d'una taula de diàleg en la que estiguin els municipis, la Generalitat i el Govern espanyol. "Som els que millor coneixem les problemàtiques que pot comportar un projecte d'aquesta envergadura", ha justificat l'alcalde del Bruc, Enric Canela. El ple del municipi anoienc ha estat el darrer a aprovar la moció.

En la moció. els consistoris denuncien "la manca de sinergies i treball conjunt amb els municipis, que són qui millor coneixen el territori i els seus reptes". Consideren que abans de cap projecte de reforma, "cal establir una coordinació entre les tres administracions per compartir una diagnosi conjunta de necessitats d'infraestructures que sigui viable, que tingui present la sensibilitat ambiental i eviti l'afectació urbana a barris, que no oblidi les necessitats vinculades al transport públic ni la necessària connectivitat entre municipis".

En el document els ajuntaments, però, reconeixen que l'actual "A-2 requereix d'accions i obres de millora que ja fa molts anys són reclamades pel territori per la perillositat existent" i la manca de seguretat, així com per la sinistralitat registrada.

Una taula de diàleg



En la moció, els ajuntaments exigeixen que s'estableixi una taula de negociació entre els ajuntaments afectats, la Generalitat i Foment per definir una diagnosi compartida d'infraestructures futures, entre els quals el disseny d'un nou traçat de l'A-2 i els seus accessos i connexions a les vies futures i ja existents.

Moció específica al Bruc



En paral·lel, l'Ajuntament del Bruc també ha aprovat una moció impulsada per les plataformes ciutadanes Salvem el Bruc, Agrupació de Defensa de la Natura i l'Associació de Joves l'Esquerda. En aquest cas, explica Canela, el document reivindica que es tingui en compte les afectacions "mediambientals" que pot comportar l'ampliació de la carretera i exigeix, entre altres mesures, un estudi de l'impacte mediambiental.