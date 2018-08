El PSC demana solucions al «nefast» servei de bus entre Igualada i Barcelona

Una de les avaries que hi ha hagut al servei

El grup municipal dels socialistes d'Igualada demana responsabilitats a la Generalitat després d'un inici del mes d'agost que qualifica de «nefast» en el servei que presta Monbus-Hispano Igualadina. Segons aquesta formació, en una setmana s'han avariat tres autobusos a l'autovia A-2 i a les entrades d'Igualada. A més, destaquen que molts usuaris s'han queixat perquè els horaris d'estiu han reduït les freqüències de pas i algunes hores els passatgers han de viatjar drets.

El PSC demana al departament de Territori i Sostenibilitat que «prengui ràpidament una decisió sobre si retira, o no, la concessió del servei d'autobús a la Hispano Igualadina».

El grup socialista considera «inadmissible» que la Generalitat presentés l'auditoria que marcava totes les deficiències del servei el mes de novembre i que en ple mes d'agost encara no hagi dit què farà.

Mentre aquesta decisió no arriba, els socialistes d'Igualada recorden que «qui pateix les deficiències del servei són els usuaris». En aquest sentit, el PSC es mostra preocupat pel fet que «en només set dies hi ha hagut tres autobusos avariats» i es pregunta «què pot arribar a passar durant tot el mes d'agost si el ritme segueix sent aquest».

El grup socialista també lamenta el «silenci» que hi ha hagut per part del govern municipal respecte d'això. «Estem davant d'un govern addicte a les fotos i el Twitter però quan hi ha un problema que afecta molts igualadins s'amaga, calla o està, literalment, de vacances», afirmen en un comunicat que han fet públic.

A més de tallar en sec les avaries a la Hispano, Socialistes d'Igualada demana a la Generalitat que canviï els horaris d'estiu i considera que «cal ampliar les freqüències dels autobusos i mantenir els busos directes a les hores de més demanda». En aquest sentit, troba inacceptable que els passatgers, «la majoria dels quals fan servir l'autobús per anar a treballar», hagin de viatjar drets perquè es redueix el nombre d'autobusos. «L'administració té l'obligació d'adaptar el servei a la demanda que hi ha», sentencien.

El PSC espera ser escoltat com quan l'Ajuntament i la Generalitat van aplicar una proposta socialista com va ser la creació d'una nova parada de la Hispano als pisos del Punto Blanco per donar servei al nord d'Igualada.