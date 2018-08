Capellades es dota d'un protocol propi per combatre la violència sexista

L'Ajuntament de Capellades s'ha dotat d'un protocol sobre violències sexistes, aprovat per unanimitat en el darrer ple municipal, i que ja estarà vigent durant la celebració de la festa major, que comença avui i que és un dels marcs en què el municipi treballa especialment per combatre aquestes situacions.

La regidora d'Equitat, Adela Morera, destaca que «aquest protocol marc el que fa és donar resposta a una de les accions previstes dins el Pla d'Igualtat, que vàrem aprovar l'any passat. Aprofundeix sobretot en l'àmbit de les violències sexuals. Ens dona eines per combatre aquest problema social, especialment en espais d'oci. És un document que deixa algunes parts obertes per tal que es pugui anar adaptant a les necessitats que vagin sorgint. Hi ha accions de prevenció, detecció i d'altres en l'àmbit de l'atenció».

En el ple d'aprovació, els partits polítics van mostrar el seu acord amb el protocol. Com a representant del PdeCAT, la regidora Susana Olivares va felicitar la regidora per la feina feta, que va implicar la gent de Capellades en la seva elaboració. En aquest sentit el republicà Àngel Soteras va valorar la importància del document i la voluntat que no quedi només en un acord signat i que s'apliqui el més ràpid possible. El socialista Carles Cuerva també va destacar la importància del document i va demanar que, aprofitant que en la diagnosi del protocol es va valorar que el camí cap a l'estació és poc segur, es treballi en la seva millora.

Després que el ple aprovés el protocol per a unes festes lliures d'actituds sexistes, les entitats capelladines que participaran a la festa major van protagonitzar un acte d'adhesió al manifest. En el decurs de l'acte primer es va llegir el manifest, on es destaca que «la violència masclista contra les dones i les violències contra les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals, són una greu vulneració dels drets humans de les persones. Malauradament, els espais d'oci nocturn i festius són contextos on les violències sexuals cap a les dones i cap a persones LGTBI es manifesten amb més impunitat i normalització. No volem que els espais d'oci del territori gaudeixin d'aquesta impunitat. Volem afrontar la problemàtica de cara, fent visible els comportaments masclistes i lgtbifòbics més normalitzats i quotidians per donar-hi resposta». Després d'haver-lo llegit el van anar signant els representants de les diferents entitats.



Incidència en la festa major

En aquesta línia, Capellades posa en marxa per la festa major que celebra a partir d'avui la campa-nya «Estimo com vull», amb l'objectiu de promoure unes festes lliures d'agressions masclistes. L'eslògan és «Si dic sí, triem on. Si dic no, bona nit». A través de diverses accions es promociona l'actitud de no agressió sobre les dones, amb diversos missatges. En aquest sentit s'instal·laran dues pancartes informatives als carrers i també cartells amb frases dissuasives.

La festa es començarà a viure avui a Capellades amb tot un seguit de propostes. La primera de totes serà la pintada del mural que farà la Festa Major Popular a les 10 de la nit al mur del Montferri, a la ronda del Capelló.

A la tarda, a partir de quarts de set, el pati de La Lliga acollirà la quarta edició del Capvespre d'Art, una proposta de La Lliga, El Taller i l'Ajuntament que reuneix el talent capelladí. Més de 50 artistes presentaran les seves obres de tots els estils i disciplines. Simultàniament es faran tres tallers. També, demostracions de dibuix digital, videojocs i dibuix animat; live painting i forja artística en directe. Per tancar aquest primera jornada, es farà la inauguració de la Barraca, sopar popular, bingo, disco i actuació sorpresa.

D'altra banda, a la plaça Catalunya, quatre entitats (gegants, hoquei, futbol sala i futbol femení) han organitzat el tradicional bingo de la festa major. Primer, a les 10 de la nit començarà el sopar popular. Els tiquets es poden comprar anticipadament a l'estanc del carrer Pilar per 8 euros. A continuació es farà el bingo i per acabar disco a la plaça fins a les 5 de la matinada.