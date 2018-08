Collbató analitzarà si es va fer una irregularitat en la instal·lació de canonades

Els carrers Martorell i Panadella del sector de Can Dalmases de Collbató veuran renovada la seva xarxa de subministrament d'aigua amb noves canonades de fosa d'alta qualitat. Aquestes canonades substitueixen les de polietilè que es van instal·lar als voltants de l'any 2006, que, segons el consistori, «han generat contínues fuites i que es portaran al laboratori per confirmar les sospites que no eren conformes a normativa».

Aquesta setmana han arribat a Can Dalmases els 600 metres de noves canonades de fosa dúctil amb recobriment interior de formigó que formaran la nova xarxa de subministrament d'aigua potable dels carrers Martorell i Panadella.

Aquestes noves canonades estan preparades per a una pressió de 40 atmosferes, quan les que hi havia fins ara, de polietilè, podien resistir, en bones condicions, una pressió de 10 atmosferes; és a dir, una resistència a la pressió quatre vegades inferior. Fonts municipals han destacat que «si a això s'hi suma la sospita que quan es van recepcionar no eren conformes a la normativa, dona com a resultat les nombroses incidències, amb fuites continuades d'aigua, com bé saben els veïns de la zona».

Un tram de la canonada antiga serà portat a analitzar a un laboratori per comprovar si era conforme a la normativa quan es va instal·lar o si es va recepcionar de manera irregular. En el cas que es demostri aquesta irregularitat, l'Ajuntament ja ha anunciat que portarà a terme «les accions oportunes per demanar les responsabilitats a l'empresa privada que llavors gestionava l'aigua a Coll-bató».

Pel que fa a la instal·lació de la nova canonada, es posarà en marxa una xarxa provisional per mantenir el subministrament d'aigua als veïns mentre se substitueix la canonada per la definitiva.

En el moment de la connexió de les noves canonades al tub principal, caldrà fer un tall de subministrament puntual al poble, del qual s'informarà amb antelació suficient.