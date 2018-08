La Generalitat diu que no deixarà que el servei de la Hispano «torni al passat»

El departament de Territori assegura que serà «contundent» a l'hora d'aplicar les mesures necessàries, «com ja ho hem estat fins ara», per garantir que l'empresa Hispano Igualadina «no torni a situacions del passat» en la prestació del servei de la línia de bus d'Igualada a Barcelona. Així ho ha assegurat a Regió7 el nou secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, que ha manifestat que es fan ressò de les queixes que es produeixin, i que el grup municipal del PSC d'Igualada va posar sobre la taula mitjançant un comunicat (vegeu edició de divendres), i que «les valorarem, analitzarem i estem oberts a fer propostes per cor-regir-ho». Tanmateix, Gavín ha demanat un marge de temps per analitzar si les incidències que s'han produït més recentment (ara a l'estiu) són «puntuals i conjunturals», o si bé responen a una problemàtica més general.

D'una banda, els socialistes igualadins recollien el malestar dels usuaris perquè durant l'estiu s'han reduït freqüències i això ha provocat que en algunes expedicions les places siguin insuficients i hi hagi viatgers que hagin d'anar drets. Gavín ha explicat que aquesta reducció en període no lectiu es porta a terme «perquè hi ha una reducció evident de la demanda», però ell mateix també concretava que «de 10 queixes que hem rebut de manera formal amb relació a aquesta línia durant aquest període d'estiu, 7 feien referència que es requeria més servei en hores punta». El secretari de Mobilitat valorava que «tampoc no parlem d'un volum alt, però sí que s'ha de reconèixer que hi ha una majoria de queixes que apunten en una mateixa direcció». Davant d'això, assegurava que «estem disposats a fer les cor-reccions necessàries», tot i que difícilment seria ja per a aquest estiu, sinó «de cara al futur».

Els socialistes també destacaven en el seu comunicat que en la darrera setmana s'havien produït tres casos d'avaria en busos d'aquesta línia. Isidre Gavín va explicar que «és un fet estadístic que en episodis de calor molt elevada hi ha un repunt en les avaries dels busos, i fins i tot dels trens, que és general», però també hi afegia que «igualment analitzarem si això que ha succeït a la línia d'Igualada a Barcelona es deu a una situació conjuntural o si respon a un factor més ampli i cal actuar en conseqüència. Però primer cal analitzar a què ha estat degut».

En aquesta línia, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat ha posat en relleu que «s'emprendran les mesures necessàries» i ha defensat que «el nostre departament ja ha demostrat sobradament en el passat que no li tremola el pols a l'hora d'actuar davant d'aquesta companyia, ja que va ser objecte de diversos expedients primer informatius i després sancionadors, que van derivar en un total de set sancions imposades». Quant a la queixa dels socialistes que retreien que el novembre s'hagués presentat una auditoria sobre les deficiències d'aquest servei i que «el Govern encara no hagi dit què farà», Gavín responia que els resultats de l'auditoria, «realitzada per una empresa externa, són públics i consultables», i que indiquen que hi ha hagut «una millora evident». Alhora, però, garantia una «vigilància estreta», i es comprometia, el setembre, a «passar un informe complet a l'alcalde d'Igualada de totes les incidències detectades i dels motius que les hagin pogut produir» i, alhora, «presentar propostes per solucionar aquelles que es determini que no han estat només puntuals». És en aquesta línia que el secretari d'Infraestructures i Mobilitat ha reiterat que «no deixarem que aquest servei torni a situacions del passat, i serem contundents amb totes les eines que tenim a l'abast».

Isidre Gavín també ha defensat l'alcalde igualadí, Marc Castells, a qui els socialistes criticaven per inacció, assegurant que «ell ens ha fet saber les situacions de malestar i permanentment ens ha posat en alerta».