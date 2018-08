Joves olesans podran fer voluntariat a la localitat de Weingarten-Baden

La localitat alemanya de Weingarten-Baden, agermanada amb Olesa de Montserrat, fa una crida per tal que dos nois o noies del municipi hi passin un any sencer fent un programa de voluntariat. Els dos llocs que s'ofereixen són a l'escola primària, al cicle infantil, i s'emmarca en el que anomenen Any Social Voluntari (Freiwilliges Soziales Jahr). Aquesta oportunitat s'adreça a nois i noies a partir de 18 anys i que els agradi treballar amb infants. El voluntariat ofereix l'oportunitat de conèixer durant 12 mesos la vida laboral en aquest àmbit específic així com viure tota una experiència.

En aquest sentit, l'alcaldessa d'Olesa de Montserrat i regidora d'Ensenyament, Pilar Puimedon, ha destacat que és «una bona oportunitat per conèixer l'idioma així com altres maneres de treballar. Un fruit positiu de les bones relacions i l'agermanament entre Weingarten i Olesa». Puimedon ha explicat que l'alcalde de Weingarten-Baden, Eric Bänziger, va fer arribar la proposta i enguany serà una primera prova pilot ja que s'estudiarà si «a Olesa es pot fer una contrapartida per tal que estudiants de la localitat alema-nya puguin fer el mateix al municipi».

El programa de voluntariat començarà l'1 de setembre d'aquest 2018 i s'allargarà fins al 30 d'agost del 2019. Es demana que les persones interessades tinguin coneixements mínims d'alemany i estiguin motivades per emprendre aquesta experiència laboral. El programa de voluntariat ofereix 350 euros mensuals i l'estada amb una família amfitriona a Weingarten. Les sol·licituds es poden enviar fins al 20 d'agost a l'adreça electrònica bew...@weingarten-baden.de.

Durant tot l'any, la tasca de voluntariat comptarà amb un equip experimentat per fer l'acompa-nyament durant l'experiència. A més, gràcies a l'entitat social AWO (Bezirksverband Baden der Arbeiterwohlfahrt), durant l'estada s'estarà amb contacte amb altres voluntaris i voluntàries i es podrà participar en seminaris i viatges d'estudis.