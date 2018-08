Martorell enllesteix les millores a l'àrea de serveis de l'escola Mercè Rodoreda

Les obres de millora que s'han fet a la zona de serveis de l'escola Mercè Rodoreda de Martorell han finalitzat. Els treballs s'han fet aprofitant les vacances escolars per no interferir en el dia a dia del curs, i ja s'han deixat a punt per quan comencin les classes al setembre.

Les obres, que s'han fet d'acord amb l'equip directiu i l'AMPA, han consistit en la pavimentació de tot l'espai, i s'ha senyalitzat un gual d'entrada per tal de milorar el funcionament i l'accessibilitat de l'edifici. S'emmarquen dins el pla iniciat l'any 2016 de millora, reparació i manteniment dels centres educatius públics de primària, llars d'infants i escoles municipals. La intenció és continuar executant tasques de millora en patis, ascensors, mobiliari i instal·lacions de serveis.