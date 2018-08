Olesa reordenarà espais a la plaça de les Fonts per millorar-hi la mobilitat

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat tirarà endavant una petita remodelació a l'emblemàtica plaça de les Fonts, amb l'objectiu de «redissenyar la disposició del mobiliari urbà de l'espai per tal de millorar-hi la mobilitat», segons ha apuntat el regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera. L'equip de govern, que ha parlat d'aquesta qüestió amb les associacions de veïns i amb la resta de grups municipals, preveu intervenir en aquesta zona a la tardor, mitjançant un contracte menor.

El govern municipal entén que la disposició actual dels diversos elements com bancs, papereres o torretes converteix la plaça en un espai «massa tancat» que dificulta una mobilitat fluïda, i per això justifica fer-hi algus canvis. Tal com ha explicat Riera, «l'actuació també preveu anul·lar la mitja lluna per on rellisca l'aigua dels sortidors superiors de la font», i d'aquesta manera anivellar el ter-ra de la plaça. Per a Riera, «actualment aquest espai complica el pas per la zona i suposa un perill per als infants i la gent més gran».

Tal com ha recordat el mateix regidor, ja s'havia fet un procés de participació aprofitant la celebració de la Mostra d'Entitats del municipi, s'havia demanat l'opinió a les associacions de veïns i s'havia traslladat la proposta als grups municipals de l'oposició per tal que hi poguessin dir la seva. Ara, totes aquestes aportacions s'han concretat en un projecte que acabarà traslladat a un contracte d'obra menor. Segons el regidor, «la intenció no és fer-hi cap gran inversió», ja que «és una plaça que, pel bon estat en què es troba, no requereix una actuació prioritària, però sí algunes petites millores».

Alhora, Riera ha assegurat que es tracta d'un petit projecte que es durà a terme pensant ja en «la implantació de l'illa de vianants del nucli antic, que es durà terme un cop s'acabin les obres de cobriment de la riera de Can Carreras», després d'haver-se prorrogat la posada en marxa d'aquest sistema durant anys. Així doncs, la petita intervenció a la plaça de les Fonts començaria a la tardor.



Remodelar la font, en projecte

En paral·lel a l'actuació que pretén dur a terme l'Ajuntament a la plaça de les Fonts, la Comunitat Minera Olesana (CMO) ha fet arribar una proposta a l'equip de govern per tal de renovar la font, que dona nom a la plaça.

Segons Riera, l'Ajuntament va rebre un projecte tècnic elaborat per la CMO ara fa poques setmanes, que proposa una intervenció a la font. Tal com ha concretat Joan Arévalo, president de la CMO, la cooperativa d'aigües ha proposat a l'Ajuntament anul·lar els sortidors superiors de la font; eliminar el lliscant d'aigua i el sot en forma de mitja lluna; instal·lar tres noves boques d'aigua a la paret per la qual actualment rellisca l'aigua dels brolladors superiors (dos en forma d'àngel i un en forma de dimoni); i col·locar-hi una nova pica, a més d'una placa commemorativa dels 150 anys de la cooperativa. El cost integral de la remodelació l'assumiria la CMO i l'Ajuntament s'encarregaria de dur a terme la neteja de les parets de l'actual font, segons Arévalo.

Ara, després d'estudiar a fons el projecte tècnic, l'Ajuntament ha respost a la CMO que cal explicar amb més detall la seva proposta. Per a Riera, cal «un projecte constructiu que expliqui de forma clara quina és la intervenció que es proposa, així com una anàlisi sobre l'impacte a nivell visual i estètic que tindria a la plaça, acompanyada d'una proposta a nivell constructiu ben explicada».

A partir d'aquí, la Comunitat Minera Olesana analitzarà durant el mes de setembre les noves peticions que li han fet arribar des de Serveis Tècnics de l'Ajuntament. Tant Riera com Arévalo, no obstant això, han coincidit a assegurar que l'objectiu és fer casar els dos projectes en marxa, per tal de poder-los materialitzar en paral·lel, durant la propera tardor.