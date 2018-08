Òdena projecta l'obra de consolidació de la torre de l'homenatge de l'antic castell

La torre de l´homenatge s´alça en un turó just per sobre de la població

La torre de l´homenatge s´alça en un turó just per sobre de la població arxiu/s. r.

L'Ajuntament d'Òdena ja disposa d'una proposta per garantir la preservació d'un dels monuments més rellevants del municipi, la torre de l'homenatge. La Diputació de Barcelona ha lliurat al consistori odenenc el projecte executiu de consolidació del basament de la torre, que forma part del castell d'Òdena, que té els seus orígens al segle XIII i que està declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

El castell, que es troba situat sobre un tossal de guix, presideix la població amb la torre de defensa vigilant, com a principal resta del que va ser el poble murallat. Símbol del municipi, en resten, a part de la torre, part de les línies de defensa i alguns antics habitatges que en formaven part.

La Diputació va restaurar la tor-re el 1986, i el 2003 va consolidar la cara nord del basament. El projecte que ara s'ha lliurat és una continuació de les obres portades a terme ara fa quinze anys per evitar la degradació del terreny rocós on s'assenta la torre, format en gran part per guix.

Els estudis previs i el projecte bàsic i executiu han estat dirigits pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la corporació i han tingut un cost de 20.000 euros. El pressupost previst per a la materialització del projecte és de 160.000 euros.

La torre de l'homenatge del castell d'Òdena està situada al bell mig de la conca d'Òdena, a prop de la carretera de Manresa a Igualada i dins de la trama urbana del municipi. Està ubicada al turó guixós que hi ha al punt més alt del nucli antic, on antigament hi havia les cases del poble i la desapareguda església parroquial.

Les línies actuals de les antigues cases, algunes d'elles excavades en la roca de guix, estan molt bé definides. El castell d'Òdena data del segle X i era propietat dels senyors d'Òdena fins que el van vendre als vescomtes de Cardona i, posteriorment, va passar a ser propietat del Medinaceli. Del recinte emmurallat en resten alguns paraments de poca alçada situats al costat de la torre de defensa. El castell, però, va patir una gran destrucció l'any 1463 i no va ser restaurat.

La torre de defensa és la part principal del castell que encara es conserva amb tota la seva esplendor. La construcció és poligonal regular d'onze cares iguals, i té una alçada de 8 metres. Com a curiositat, es pot veure que els paràmetres de la façana són lleugerament inclinats. La torre estava subdividida en quatre nivells: els baixos, on hi havia la cisterna, el primer pis, on se situa la porta per accedir a l'interior i, una vegada dins de la torre, es pot veure l'interior circular i les restes de la separació entre el segon pis i la part superior; en el punt més alt, hi ha la terrassa i el mirador panoràmic. La torre de vigilància disposa d'una escala exterior de ferro per accedir al primer pis.