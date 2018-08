El col.lector de salmorres es torna a trencar, ara a Olesa

El col.lector de salmorres, la canalització que, entre altres, transporta els residus salins de l'activitat minera de la Catalunya central ha patit per tercer agost consecutiu un episodi de trencament i vessament al terme municipal d'Olesa de Montserrat.

En concret, l'incident es va produir dimarts a la zona coneguda com Les Illes, i va afectar unes dues hectàrees de camps de conreu abandonats. El vessament es va detectar cap a les 8 del matí i un cop el propietari de la finca va alertar de l'incident, es va activar el protocol avisant al centre de coordinació de Protecció Civil, l'Agència Catalana de l'Aigua, Bombers i Agents Rurals per controlar la situació i registrar l'afectació.

L'empresa concessionària del manteniment, Sorigué, va portar a terme diferents moviments de terres i es preveu que un cop hagi sortit tota l'aigua del tram afectat, es faci la reparació i s'avaluïn els danys. El vessament ha estat després de l'aqüífer de captació de Mas de les Aigües de la Comunitat Minera Olesana, per tant no s'han produït afectacions a l'aigua en boca.

Durant el mes d'agost de l'any passat el col·lector de les salmorres va registrar una altre vessament, en aquest cas al paratge dels Plaus, una zona ubicada entre l'Areny del Molí i el terme municipal d'Esparreguera, al costat del polígon industrial de Càtex - Molí. L'any 2016, també el mes d'agost, la canonada es va trencar sis metres més enllà del punt de l'any passat.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) el passat mes de juliol va iniciar els tràmits per començar les obres del nou col·lector de les salmorres, pel que fa al tram comú ubicat entre els municipis d'Abrera i Castellgalí, i per tant el que passa per Olesa. Aquest és un projecte llargament reclamat pels municipis afectats, que fa anys que es queixen dels constants trencaments de l'actual canalització.

El col·lector de les salmorres és una conducció que transcorre des de fa 30 anys entre el Bages i el Prat de Llobregat i que transporta l'aigua de les surgències salines i les procedents de l'activitat minera de la Catalunya central. Aquesta aigua, que conté elevades concentracions de sal, arriba fins a la depuradora del Prat per a ser traslladada mar endins.